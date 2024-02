⁠¿Soltera? Verónica Orozco reveló la verdad detrás de sus fotos ocultas con el padre de su hija

Tras más de 13 años juntos, Verónica Orozco, terminó con los rumores luego de que a finales del 2023 hicieran público un video en el que se le vio en una cena especial con un desconocido personaje, por lo que las dudas en torno a su matrimonio comenzaron entre sus fans, todo porque la actriz mantiene su vida privada en su intimidad, tanto que nunca ha dejado ver el rostro de su hija y fueron muy pocas las fotografías que compartió con el padre de la niña.

En entrevista en ‘Desnúdate con Eva’, la cantante sin dar muchos detalles, dio a conocer que se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y que su hija, a pesar de hacerle falta, tiene claro que ese es su trabajo, además de indicar que se encuentra soltera, a pesar de disfrutar tener pareja y de ser muy amorosa. “No tengo chico, estoy separada hace más de un año”.

Juan Sebastián Restrepo es el hombre que se robó el corazón de la bogotana hace 13 años, por lo que de ese amor que nació a primera vista, nació la pequeña Violeta en el 2012.

Además, la periodista española indagó sobre si se siente bien estando sola, a lo que Verónica dijo:

“Fue una persona con la que la pasé muy bien, claro que lo extraño, que me hace falta... es una persona que cuando estaba en pareja yo pensé que iba a ser para siempre, yo nunca estuve en la relación diciendo, vamos a ver cómo nos va”. También indicó que no tiene claro si se volvería a casar, pero sí se ve teniendo una pareja, por lo que no está buscando a alguien en este momento.

Finalmente dejó claro que el papá de su hija “es muy guapo, un gran papá” por lo que siempre le gusta hablar bien de él. “Yo creo que hubo tusa dentro de la relación, pero por eso las cosas terminaron”, acotó.