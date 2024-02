“He recibido ayudas de ella”: Prima de Karol G está en la cárcel, se casó, tiene una hija y también canta

El pasado 12 de marzo de 2022, Karol G sorprendió a cientos de reclusas en el Buen Pastor con un concierto privado para llevarles esperanza, música, un momento de esparcimiento y unidad por medio de las letras de sus canciones, por lo que Diana, quien coincidencialmente se encontraba en el patio donde la paisa realizó su presentación, tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus familiares.

En el pódcast de Johanna Bahamón donde cuenta historias de personas privadas de la libertad que hacen parte de su fundación ‘Acción interna’, contó la historia de Diana Giraldo, quien paga una larga condena de 26 años por secuestro extorsivo, pero a pesar de ello, encontró en el canto su manera de sanar, se enamoró por medio de cartas, se casó, tiene una bebé e incluso se reencontró con Karol G, quien es su prima y le brinda ahora una mano con las necesidades que tiene tras las rejas.

“Fue un día muy especial porque con ella llevábamos mucho tiempo sin hablar, sin vernos, más de 8 años, pero ella una vez viene acá, yo me paré ahí en la reja en el patio donde yo estaba, cuando la gente dice: ahí viene Karol G; y yo a la primera que veo entrar es a Jessica, mi otra primita y la empiezo a llamar, ella mira para todos lados y cuando me ve se para ahí en la reja, se toca la carita y se pone a llorar, luego ella ya me ve (Karol G)”, comenta Diana al relatar lo que sintió al no solo escuchar de cerca las canciones de la artista, sino al poder tenerla de nuevo cerca, puesto que tras 10 años lejos de sus familiares, aún le esperan 16 años privada de la libertad.

Finalmente reveló que pudo conversar con Karol G, pedirle ayuda y demostrarle que el canto también corre por sus venas: “Fue un momento muy bonito porque es un lugar donde uno no quiere ver a nadie, menos a un familiar, a un conocido, una persona que uno aprecia no lo quisiera ver nunca en la cárcel. La vida es de oportunidades y esa fue una para mi en su momento, poder tener ese encuentro con ella, manifestarle ciertas cosas, que yo estaba necesitando y que he recibido una ayuda por parte de ella”.

