A más de dos años del asesinato de Mauricio Leal, así se encuentran sus perritos actualmente

Jhonnier Leal fue declarado culpable por asesinar a su hermano, el famoso estilista para celebridades Mauricio Leal, con una pena máxima de 60 años. Y entre lo que dejó el estilista se encuentran sus dos perritos, Maíto y Niñito, que al desaparecer sus dueños se vieron a principio, desamparados. Pero, ¿qué ha pasado con ellos?

Luego de que Mauricio y su madre Marleny murieron a manos de Jhonnier Leal, estos quedaron al cuidado de Don Simón y su esposa, con quien el estilista tenía una relación de más de ocho años de confianza. Y en la cuenta de Justicia para Mauro y Marleny (cuyo último post deseó que el fallo contra Jhonnier fuese condenatorio) se ve cómo andan las dos mascotas.

Maíto y Niñito están muy apegados a las tumbas de Mauricio Leal y su madre Marleny

Tal y como se ve en un post que data de agosto de 2023, ambos perros siguen apegados a la tumba de sus dueños e incluso sus cuidadores, Don Simón y su esposa, ,quienes han dado reportes con video a la creadora la cuenta de Justicia para Mauro y Marleny.

Los tres, en esa época honraron a los antiguos dueños de los perritos con un video donde se ve que se encontraban bien.

“Hoy hace un año me encontraba visitando el lugar donde descansan sus cuerpos.Ese dia pude hablarles, pude orarles, pude sentirlos, pude compartir con sus hijitos perrunos (los más fieles), y delante de ellos, les prometí que no los olvidariamos y que no descansariamos hasta que se haga justicia”, expresa el texto de la creadora de la cuenta, que acompañó a Don Simón y a su esposa Yurika.

“Mauricio y Marleny, asi hayan dias difíciles, acá estaré junto con esta hermosa comunidad #justiciaparamauroymarleny alzando la voz, orando, clamando, y dándole todo nuestro apoyo al fiscal Burgos que fue la persona que Dios eligió para para que se haga justicia”, concluyó.

Las mascotas se encuentran en buen estado y se les nota la conexión con Mauricio y Marleny, quienes por fin recibieron justicia.