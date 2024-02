Mabel Moreno es una actriz y modelo colombiana que ha llegado a trabajar en producciones como ‘La Ley del Corazón’, ‘Café con Aroma de Mujer’, y ’Chepe Fortuna’, entre otras. Mabel a lo largo de su carrera ha usado las redes sociales como canal para publicar no solo lo relacionado con su vida personal y de trabajo, sino que desde hace un tiempo decidió tomarse las redes y aprovechar de cierto modo su posición como figura pública, para dar ciertos mensajes de apoyo y valor personal.

Además, hace unas semanas se supo públicamente que Mabel Moreno fue víctima de violencia psicológica por parte de su ex esposo. “Mi matrimonio me hacía infeliz. Mi exesposo no toleraba mi trabajo, odiaba la actuación entonces me sentía frustrada y juzgada, así que tomé la decisión de divorciarme y mi vida cambio. Sané y seguí adelante”, mencionó. A raíz de eso, la actriz decidió ir a terapia para poder sanar sus heridas y seguir adelante con sus proyectos personales y profesionales.

“No soy feminista”: Mabel Moreno habló sobre el maltrato y dejó contundente mensaje

En medio del programa matutino del Canal Caracol ‘Día a Día’ mencionó “No soy feminista, no estoy en contra de los hombres, hay hombres sanos emocionalmente. Entonces yo creo que no hay ninguno que se sienta ni atacado ni menos preciado. Muchas veces hay hombres que están siendo maltratados, no solamente las mujeres”. Además a estas palabras, recalcó la importancia de ir a terapia para poder sanar y seguir adelante, ya que como mencionó, muchas personas son maltratadas y no se dan cuenta que lo están siendo.