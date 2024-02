¿Quién será el eliminado de ‘La Casa de los Famosos’? Ellos son los nominados

Bueno, la gala de mañana si no me la pierdo...Va a estar MUY INTERESANTE porque no se sabe quién se va a ir!!!

Mis protegidos para mañana siguen siendo el triplepapito Sebastián Gutiérrez, Diana Angel y Martucha.

De ahí pa allá que hagan lo que quieran.#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/EDxP4mgL4e