Este 28 de febrero, el grupo surcoreano NOMAD conformado por DOY, SANGHA, ONE, RIVR y JUNHO estrena su primer álbum homónimo del cual se desprenden siete temas en total con las canciones ‘No pressure’ y ‘California love’, como los sencillos principales.

El nombre NOMAD es el acrónimo de (Need Our Microphone And Dances) o por su traducción en español ‘Necesitamos nuestros micrófonos y bailes’, y bajo el lema “Trae los micrófonos para disfrutar verdaderamente del baile y la puesta en escena”, la agrupación busca transmitir un amplio espectro musical a sus fans.

Conoce las canciones que conforman el EP ‘NOMAD’

No pressure

California love

Oasis

Automatic

Let me love you

Lights on

Eye 2 eye

Previo a su debut, Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con el quinteto quienes revelaron que ellos son una mezcla entre los géneros R&B y hip-hop. DOY reveló que hace tres años por azares del destino conoció al productor ejecutivo y tras una charla profunda llegaron a la conclusión de que querían hacer un grupo único, “ONE y RIVR fueron los primeros en unirse y posteriormente llegaron SANGHA y JUNHO, fue así como se creó NOMAD”, compartió.

NOMAD hace su debut con un EP homónimo / Foto: Cortesía

Por su parte, RIVR agregó que crear la música de NOMAD fue lo más gratificante al momento de hacer este mini álbum, “Creo que cuando hablamos de la música, la cual se complementa tan bien con la coreografía, eso es lo más satisfactorio para nosotros como grupo, y creo que todos los miembros nos conectamos tan bien que se verá reflejado en el futuro de NOMAD”, dijo. Por último, no descartaron la posibilidad de ofrecer una presentación en México y otros países de Latinoamérica durante los próximos meses de 2024.

NOMAD manda un saludo a todos sus fans mexicanos:

DOY, SANGHA, ONE, RIVR y JUNHO de NOMAD revelan detalles de su EP debut