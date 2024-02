¿De dónde sale su don? Así es como Mafe Walker de ‘La casa de los famosos’ activa sus poderes

Mafe Walker, si bien ha sido la más bulleada por Karen Sevillano (que sí le dijo que ella no servía para estar en tremenda vacaloca como ‘La casa de los famosos’) y se ha tenido que defender ante Sandra Muñoz, sabe que lo suyo es una creencia que debe respetarse. Y pues ella misma alguna vez explicó de dónde salen sus poderes.

En 2022, al hacerse famosa en TikTok, afirmó que transmitía “secuencias vibracionales solares, con cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas”.

Pero para La W contó de dónde viene su don y cómo activa sus poderes.

Así es que viene el don de Mafe Walker y cómo activa sus “poderes”

Dijo que nació con él y que hasta 2012 comenzó a relacionarse con extraterrestres.

”Desde muy pequeña he sentido sensaciones extrasensoriales y los bloqueé muy niña, pero desde el 2012 se abrió un portal y vienen esos códigos y los recibo”, expresó.

Y al activar sus poderes, los siente en un punto particular. “Siento toda mi mandíbula con mucha energía, no podía masticar, no era conscientemente y luego entendí que era una energía de vibración que lo voy a transmitir por medio de mis cuerdas vocales”.

En un post reciente de Instagram, mostraba cómo trabajaba:

“Yo activo la glándula pineal con mi lenguaje solar, lenguaje galáctico porque viene directamente de las Estrellas.La pineal tiene la capacidad de recibir paquetes de data, info del Universo. Si los seres dimensionales te quieren pasar data de otras dimensiones o te contacta (por naves) o telepatía lo hace por tu glándula pineal. Depende si está activa o no para la transferencia de información”, explica.

Ella afirma que los extraterrestres no son como los pintan en las películas de ciencia ficción: siempre vienen a invadir. Y que no todos se comunican de formas iguales.

”En otras dimensiones los mensajes son telepáticamente y aquí en la tierra nos comunicamos más con el lenguaje”, y que, como es el puente entre los portales, habla en inglés para que la puedan entender.

Y si bien genera burlas por su lenguaje celeste, cuando se tiene que parar por lo que hace se para y sí que dejó bien sentadita a Sandra Muñoz y a los haters que han querido minimizarla. Y ya tiene defensores.