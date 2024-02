Daymé Arocena estrena ‘Alkemi’ un álbum invitación al valor propio

La ancestralidad en cualquier tipo de expresión artística en la actualidad es algo de apreciar y valorar debido no solo debido a la gran masificación de la industria musical como un mercado imparable, donde la oferta diaria no permitiera disfrutar de la esencia de lo que pudiera ser la música misma. En el caso particular de Daymé Arocena, su arraigo a los sonidos caribeños y cubanos han sido parte de toda su carrera artística, que en este álbum sigue estando bastante marcado.

Además de su trabajo musical, es uno de los álbumes que trae consigo un mensaje de autenticidad, amor y valor propio, acompañado de un viaje sentimental en cada una de sus diez canciones. Para hablar entrar un poco más en detalle, hablamos con Daymé y de sus sentires detrás de la creación de este, su primer proyecto de 2024.

¿Cuáles son tus mayores influencias musicales y cómo han moldeado su estilo?

Creo que mis mayores influencias más allá de las que son palpables como la música folclórica cubana, el jazz o las rumbas, creo que lo que más me ha influenciado siempre es lo abierta que soy musicalmente. Creo mucho en la música y creo en las canciones. No soy una persona que siga o idolatro géneros musicales ni artistas, yo sigo e idolatro canciones, es decir, yo creo que hay artistas que no me gustan como artista como tal, pero tienen una que otra canción que me encanta. Creo mucho en el poder de la canción individualmente. Siempre estoy abierta a todas las canciones que vengan sean del género musical que vengan. Me enamoro de la sinceridad de las canciones. Me encantan ‘I Love You’ de Nina Simone, pero también me encanta ‘Yumpa’ de Arcángel y Bad Bunny.

Siento que puedo percibir cuando cuando una canción realmente me está contando la verdad de algo, una verdad de que sale desde adentro. Mi mayor influencia tiene que ver con esa versatilidad.

Hay que hablar un poco de las diferentes colaboraciones. Ha trabajado con músicos de diferentes partes del mundo de géneros muy opuestos como en el caso de Colombia con Alcolirykoz, y por supuesto con Vicente García, ¿Cómo crees que la colaboración entre artistas de diversas culturas puede enriquecer su expresión artística?

La canción con Vicente tiene más de 10 años hecha. Le escribí hace mucho tiempo para que fuera parte de esta canción. Tenía mucho temor porque yo era una persona que tenía muchas inseguridades y muchos complejos como mujer, especialmente porque hemos crecido en un ambiente muy hostil para con la mujer y para con la belleza femenina y al mismo tiempo en Latinoamérica ser una mujer negra y gorda como yo tiene muchos más. No quiero compararme con el camino que hayan tenido que transitar otras mujeres, porque a veces cuando tú te pones a hablar con una chica que a tu parecer cumple con todos los estándares de belleza y hablas con ella, a veces han sufrido las mismas cosas, se han sentido tan inseguras como tú, y es como ‘wow está cabrón’ porque soy negra, gorda y y es como que la sociedad está programada para que pedir constantemente que tú no perteneces a un circuito de personas bellas, pero después te das cuenta que es un problema mucho más profundo porque la mujer especialmente está manejada y manipulada para que se sienta inconforme frente al espejo constantemente.

Yo estaba lista para que Vicente se organizara y me dijera ‘no, no sé cómo meterme en este cuento’, y aunque en un principio pueda ser romántica, es una canción que explora mucho la sexualidad y la sensualidad y Vicente no es que se desdoble en eso todo el tiempo. Él se dejó llevar y fluir.

Muchas de sus canciones tienen letras profundas. ¿Cuál es el mensaje que espera transmitir con este nuevo álbum?

Este álbum tiene grandes pilares uno de ellos es la transformación y la transmutación es cambiar transformar romper con todo lo que haya que romper juntar todo lo que haya que juntar mezclar y llegar al resultado, que uno quiere para sí mismo, o sea, es un viaje muy de adentro. Por ejemplo, ahora me estoy vistiendo como no me vestía antes y me estoy peinando como no me peinaba antes, y la verdad que ante la superficialidad digamos para para ver si vende y es todo lo contrario, es como es que nunca me sentí tan cómoda con quién soy.

Es la primera transformación y transmutación de ‘Alkemi’ como álbum, por tanto los mensajes de las canciones hablan de la mujer que soy. Hay muchas canciones que hablan del amor propio. Este álbum empieza con una canción después de la intro que es ‘Que Se Lo Lleve el Mar’ que básicamente es como una limpieza de todo lo que hay que limpiar y que todo lo malo que tenga que llevarse para poder renacer. De la primera canción a la última son dos Daymé diferentes.

¿Qué significa ‘Alkemi’?

Alquimia significa transformación. Básicamente la alquimia es la madre de la química que escoge elementos y los mezcla, juntarlos para transformarlos y para crear algo nuevo. Antiguamente la alquimia se utilizaba también desde una óptica espiritual y mágica. La alquimia que está mezclada directamente con todas las ancestralidades, con lo místico, lo esotérico y con lo espiritual. Del mismo modo con lo ancestral que es cuando tú mezclas todo esos elementos tangibles con el arte, con la música, con cómo te vistes, como te peinas. Estos procesos mezclados dan el resultado que tú quieres ver. Ellos creían que mezclando cosas podían dar oro, por tanto, todo el concepto del disco es dorado. El consejo de que tu cuerpo es oro, tu energía es oro, tu luz es oro y se cuida. Básicamente esa es la ilusión espiritual y la meta que intenta alcanzar. Es un concepto completo.