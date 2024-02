“Estoy facturando”: Jessica Cediel reveló cómo soporta los malos comentarios en las redes

Jessica Cediel le reveló a sus seguidores cómo logra manejar los malos comentarios que recibe a diario en las redes sociales a propósito de distintos temas, los cuales suelen ir desde su religión hasta sus habilidades de baile. Y de acuerdo con lo que contó en una serie de historias de Instagram, se siente bastante tranquila al respecto.

La actriz suele compartir con sus seguidores varios aspectos de su vida, desde asuntos personales como su rutina diaria y cómo está abordando su faceta religiosa, hasta otros ámbitos relacionados con su trabajo frente a las cámaras como adelantos de sus proyectos y comentarios al respecto.

Y es en este tipo de publicaciones que los internautas deciden atacar a la presentadora, tildándola de falsa por predicar la palabra de Dios mientras sube a las redes sociales fotos en vestido de baño o ropa reveladora, además de recibir críticas por su desempeño como bailarina en el programa de Telemundo ‘Hoy Día Bailamos’.

Pero Jessica Cediel suele hacer caso omiso a los comentarios negativos que suelen dejarle en la mayoría de sus publicaciones, aunque en algunas ocasiones sí se ha pronunciando al respecto, pero no a modo de reclamo, sino para invitar a estas personas a recapacitar.

A propósito de esto, la modelo compartió el mensaje de una seguidora que no solo la elogió por su reciente desempeño en la pista de baile, sino que también le preguntó cómo logra sobrellevar los comentarios negativos que le envían a diario. Y ante esta interrogante, la colombiana decidió brindar algo de información al respecto.

“Es muy sencillo: porque yo no estoy en mis fuerzas, estoy en las fuerza de papá Dios”, empezó a contar.

Jessica Cediel asegura que su religión la hace más fuerte

En la misma serie de historias contó que gracias a su compromiso con Dios ha logrado fortalecerse, al punto de que no le afectan los comentarios negativos, aclarando también que no tiene nada en contra de aquellos que la critican y que no los juzga.

“Cuando uno está con la gracia del Señor, eso se nota, mi gente. Y que la gente quiera juzgar y que quiera reírse y señalar, pues que señalen y que digan, están en todo su derecho, yo no soy nadie para juzgar”, dijo la colombiana.

Además, Jessica Cediel señaló que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida en los que está generando dinero, aprendiendo y divirtiéndose al mismo tiempo.

“Yo estoy feliz, estoy trabajando, estoy facturando, estoy aprendiendo, estoy enfocada, estoy contenta, mi familia está bien. O sea, no tengo por qué estar mal”, concluyó la presentadora.