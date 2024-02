“Aún tengo cicatriz”: Actor de ‘Rigo’ de RCN sufrió grave accidente en plena grabación

Ya son más de 60 capítulo los que acumula la novela ‘ Rigo’ en la pantalla RCN, producción a la que muchos colombianos le han cogido un gran cariño, hasta el punto de preocuparse por la vida de los actores que le dan vida a los personajes del audiovisual. Ante este panorama, muchos televidentes quedaron totalmente atónitos al conocer que el protagonista de esta historia sufrió un grave accidente en plena grabación.

Con su talento, el actor Juan Pablo Urrego, ha logrado lo que sería impensado para muchos seguidores del ciclista Rigoberto Urán, ser su viva imagen y semejanza, llegando a utilizar las jocosas fraes de este deportista y a la vez encarnar su nobleza y generosidad con su familia y con quienes lo necesitan.

Ha sido tal la similitud entre ambos, que, como si se tratara de una competencia real, Urrego sufrió un accidente en plena ‘etapa’; justamente en el pedazo de la trama en la que ‘Rigo’ competía para el equipo de ‘Helados Toné', de su suegro Pedro Durango, justo antes de dar el salto para convertirse en parte del ‘team’ de la Liga de Antioquia.

“Cuando estoy en la carrera en la que se me pincha la bicicleta, lo que no se vio en escena es que yo pongo la bicicleta y cuando voy a girarme yo me apoyo y cuando voy a seguir la escena la bicicleta se me cayó en la pierna. Me cortó toda la pierna con el plato de la bicicleta; todavía tengo cicatriz”, fueron las palabras de Urrego para describir este percance, el cual no lo detuvo, y, por el contrario, como si se tratara de ‘El Toro de Urrao Real’, le dio motivos para continuar en la carrera.

