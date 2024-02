Ni Lincoln, ni Jamil: Carolina Cruz chicaneó el lujoso regalo que recibió de uno de sus ‘amiguitos’

Carolina Cruz ha ganado reconocimiento como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la mantiene activa en la pantalla, donde ha establecido una fuerte conexión con los televidentes. Además de su trabajo en las pantallas, Carolina busca generar conexión con sus seguidores por medio de las redes sociales, y trata de compartir varios detalles de su cotidianidad.

Le puede interesar: “Lo que hace la plata”: Yeison Jiménez recordó cómo se veía en 2012 y su cambio asombró a más de uno

En esta ocasión, aprovechó para mostrarle a sus seguidores un detalle que recibió de una conocida marca y que la sorprendió de manera grata, Carolina se tomó el tiempo de grabar el regalo y además destacar la alegría de recibir este tipo de detalles: “la felicidad que me da recibir este tipo de regalos, es uno de mis lugares favoritos de gafas y el azul es el color de la temporada. Apenas me las estrene, se las muestro, pero esto es amor a primera vista”.

Véase también: Carolina Acevedo, preocupada por su salud: reveló detalles del costoso tratamiento al que se sometió

La presentadora de ‘Día a Día’ sin duda alguna, además de su faceta en las pantallas, por su estilo se ha establecido como una de las figuras de la moda colombiana y muchos buscan replicar su estilo. Por eso, el que la presentadora comparta lo que son sus favoritos de la temporada deja ver inspiración para los seguidores que comparten el estilo con ella.

El cambio de look con el que Carolina Cruz empezó su 2024

La modelo compartió con sus seguidores su deseo de hacerse un cambio de look para empezar el año con una nueva imagen que la llene de otro aire y de más seguridad, por lo que hizo un en vivo mostrando el proceso de cambio de look y el resultado final fue lleno de halagos. La presentadora se hizo un capul y además le quito un poco de largo a su cabello, dejando ver un look lleno de movimiento.

La modelo expresó por medio de sus redes sociales el agradecimiento a su estilista y presumió un poco de su nuevo corte de cabello.