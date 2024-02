“Se vienen los ganadores” Televidentes destacaron la presentación de los ‘Carranga Kids’

En la noche de este 19 de febrero ‘La Voz Kids’ arrancó con con la batalla del equipo Cepeda que tuvo como protagonistas a dos pequeñas solistas y a los ‘Carranga Kids’ que cautivó a los jurados y a los televidentes desde su presentación en las audiciones a ciegas. Con una versión de ‘Ojalá que llueva café’ de Juan Luis Guerra, los participaren se enfrentaron por un cupo para la siguiente fase del concurso, las super batallas.

Televidentes destacaron la presentación de los ‘Carranga Kids’

Tras mezclar la bachata con los ritmos autóctonos de Colombia, los ‘Carranga Kids’ lograron pasar a la siguiente fase del programa por decisión unánime tanto del equipo Cepeda, como de los otros jurados del programa. Por supuesto en las redes sociales los televidentes se pronunciaron sobre la presentación de la agrupación, llegando a afirmar que serían los ganadores de esta temporada.

Comentarios como “Se vienen los ganadores de La Voz Kids y no discuto con nadie.”, “Cada que veo La Voz Kids se me aguan los ojos con los niños tan hermosos”, “Ver la VOZ kids y pensar que yo no podría sacar a ninguno !”; “Cada que veo La Voz Kids se me aguan los ojos con los niños tan hermosos”.

Por ahora queda esperar a que el programa avance en cada capitulo, y así dejar que el tiempo hable y que los televidentes y los jueces decidan qué integrante de esta temporada se llevará el premio mayor de esta temporada, que sin duda está cargada de mucho talento.

