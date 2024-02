‘La Tremenda’ se disculpó públicamente después de confesar que había drogado a su esposo

Hace solo unas horas se hizo tendencia en redes sociales, las declaraciones que la creadora de contenido ‘La Tremenda’ dio en medio de una entrevista del podcast de Mariam Obregón llamado ‘El Show’. En dichas declaraciones confesó públicamente que había utilizado sustancias para drogar a su actual pareja y así poder experimentar nuevas cosas en sus relaciones íntimas.

“Yo tengo un amigo y le dije ‘quiero hacerle eso atrás a mi marido’ (…) Y mi amigo me dijo, ‘dele de tomar esto en el trago’ (…) Le eché lo que él me dijo, cuando llegamos a la casa Yordan no reaccionaba y en un momento lo empeloté, le levanté las piernas y le empecé a depilar el cul… con pañitos lo limpié”, comentó ‘La Tremenda’. Así mismo, su pareja Jordan Galván señaló “Al otro día dije ‘me v1ol4ron’”.

Esto en medio de risas por parte de los implicados y de la presentadora que estaba realizando la entrevista. Por supuesto, las redes convirtieron dicha entrevista en tendencia manifestando el rechazo absoluto de las declaraciones dadas tanto por ‘La Tremenda’ como de su pareja, ya que el abuso, independientemente del género que venga, no debe ser normalizado.

A las pocas horas se conoció que la pareja contrajo matrimonio, y se encontraban rumbo a España para pasar su luna de miel. En dicho país fue donde decidieron pronunciarse públicamente sobre lo que estaba pasando en Colombia. Frente a ello mencionaron “Estoy en shock, impresionada, jamás pensé en recibir eso tan fuerte. Sé que en parte es culpa mía por hablar de estos temas en podcasts, algo que no es real, nos dejamos llevar por las emociones. Yo no soy ninguna v1ioladora, manipuladora, maltratadora. O sea en la relación tenemos problemas, pero jamás he llegado a eso con mis parejas”

Mientras que Jordan Galván mencionó “Si eso hubiera pasado, no estaría con ella, no nos hubiéramos casado. Pedimos disculpas públicas porque era nuestro primer podcast y no supimos manejar la situación, nos dejamos llevar. De verdad estamos arrepentidos”.