Este es el reconocido actor de Arelys Henao que trabajó como conductor sin importarle el que dirán

Arelys Henao es una producción de Caracol Televisión que tiene como protagonista a Verónica Orozco en su segunda temporada. De hecho, se puede ver como la artista tuvo que enfrentar diferentes retos y desafíos al lado de su familia para lograr convertirse en la reina de la música popular. Pero lo que más me ha llamado la atención es cómo Verónica Orozco interpreta a este personaje con tanta precisión e integralidad.

Ahora bien, uno de los actores que continúa sorprendiendo en las pantallas de Caracol Televisión es Pablo Azar, quién tuvo la posibilidad de aparecer en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, luego de estar alejado de la industria por una larga temporada.

El actor dio vida a Renato Galeano, uno de los cuatro hijos de Regina en la historia de Lola Carrero. El mexicano se vio en la necesidad de trabajar como conductor en una reconocida plataforma de trasporte, debido a que no conseguía empleo en su oficio y, de hecho, en una publicación realizada por The New York Times, explicó que muchas veces las personas piensan que los actores son millonarios.

Su reciente participación en la segunda temporada de Arelys Henao ha dado mucho de qué hablar debido a la forma de ser de su personaje, Don Pancho. Este papel se caracteriza por ser ventajoso y hacerle la vida difícil a ‘La Reina de la Música Popular’, ya que decidió alejarse tan pronto descubrió que se le estaban viniendo varios problemas encima.

De hecho, aparte de trabajar en la actuación y ser conductor, el actor se enfocó en las redes sociales para vender productos elaborados a mano, pues es un apasionado por los murales, los cuadros y todo tipo de piezas de arte. Además, constantemente comparte contenido digital junto a su familia, lo que le ha permitido darse a conocer y tener una fuente de ingreso extra.

