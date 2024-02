Nicki Nicole habría usado ChatGPT para su mensaje de ruptura con Peso Pluma

No cabe duda que Nicki Nicole y Peso Pluma han sido los protagonistas de las tendencias en los últimos días, ya que el cantante fue captado en compañía de otra mujer, por lo cual la arista argentina confirmó su separación, no obstante, diversos usuarios señalaron que su mensaje lo escribió con ayuda de ChatGPT.

Desde que la pareja de artistas comenzó a ser relacionada enfrentaron diversos comentarios negativos, pero evitaron tomarlos en cuenta y mostrar su noviazgo de manera pública, es por ello que ante la filtración de un video que sería prueba de una infidelidad se generó una fuerte polémica en redes sociales.

Nicki Nicole habría escrito su mensaje de ruptura con ChatGPT

La intérprete de “Marisola” fue una de las primeras involucradas en hablar del tema a través de un corto mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro que terminó su relación con Peso Pluma y señalando de manera indirecta que el motivo principal fue por una infidelidad.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, comentó.

Como era de esperarse, la publicación generó un sinfín de reacciones en redes sociales, por lo cual un usuario aseguró no hay sinceridad detrás de las palabras de la cantante, puesto que el discurso habría sido generado con inteligencia artificial.

Nicki Nicole se hace la sufrida y ese texto que puso en sus historias lo sacó de chatgpt, y encima abajo le pone su firma, más falsa imposible JAJAJAJAJ https://t.co/h6Yzrn3ANz pic.twitter.com/UdAIQjiga4 — Nata Montana (@DonNatanaelCano) February 14, 2024

Tras los comentarios, diversos usuarios hicieron la prueba con la famosa aplicación y el resultado fue casi idéntico al mensaje que compartió Nicki Nicole; sin embargo, sus fanáticos han salido a defenderla, demostrando su apoyo por el momento que atraviesa.