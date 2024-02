Él es la nueva pareja de Mari Manotas, exesposa del comediante Alejandro Riaño

Alejandro Riaño es un comediante muy reconocido por su papel de ‘Juanpis González’ en donde entrevista a varias figuras de la farándula colombiana, hablando de sus proyectos y su trabajo en distintos ámbitos. Más allá de su vida profesional, Alejandro había sido constante al mostrar por redes sociales momentos con su pareja, Mari Manotas, pero en las últimas semanas se dio a conocer que la pareja había decidido terminar su matrimonio en los mejores términos para mantener el bienestar de sus tres hijos.

Mari es una dedicada a su empresa y además, ha invertido su energía en muchos proyectos personales que le han traído gran crecimiento personal, además de la crianza de sus hijos. Aunque luego de su divorcio, no hablaron de las razones por las que terminó la relación, ambos han seguido con sus vidas personales e incluso, Mari en este momento tiene una pareja sentimental llamado Alejandro Calderón.

Alejandro Calderón es un empresario y ya son varias las ocasiones en las que han compartido en sus redes sociales momentos juntos. En el pódcast Vos Podés, Mari Manotas indicó que se encuentra muy enamorada y que ya su divorcio es un capítulo de su vida cerrado. Frente a Alejandro Riaño, indicó que tienen una relación cordial y aunque existen algunas diferencias, las resuelven de forma madura con el propósito de mantener una relación muy buena por sus hijos, que por lo que hacen público en redes, es demasiado amorosa y tienen una relación especial con ambos padres.

Sobre el inicio de su relación, Mari indicó que aunque al principio trataba de evitar fortalecer el vínculo, el amor fue más fuerte y ahora disfruta de su amor: “A mí me daba pena salir porque yo me sentía como mirada, yo sentía que le estaba siendo infiel a mi ex. Como que yo decía: ‘la gente me está mirando, va a decir ¿esta vieja qué? y con tres hijos, y con otro man. ¿Qué?’ pero ahora estoy muy enamorada”