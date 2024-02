Carmelo de ‘Rigo’ mostró las áreas ocultas de ‘La Casa de los Famosos’ y lanzó advertencia a Carla y Cristina

El personaje de Carmelo en el éxito ‘Rigo’ de RCN que es interpretado por el actor Emmanuel Restrepo sigue robándose el show en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y es que sus apariciones en vivo con su particular personalidad desatan las risas de los televidentes.

Carmelo es el host digital del reality por lo que es común verlo indagando y “chismoseando” todo lo referente cada uno de los participantes y también sobre los detalles de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

Y es así como esta vez se ha metido dentro de los puntos ciegos de la casa para mostrar cómo es el trabajo de cámaras que se esconde detrás de los rectangulares espejos de las paredes del recinto para revelar los detalles ocultos.

Para ello tuvo que ponerme varios implementos como lo es un traje negro con el que paseó por cada uno de los pasillos ocultos que recubren la casa y en los que se puede observar de manera directa las diferentes áreas.

“Yo aquí de este lado, yo estoy viendo todo lo que ellos están haciendo, pero ellos no me están viendo de allá pa’ acá. Vea pues que yo no me consigo cualquier chiva mijitos, me conseguí la entrada más importante, a los pasillos, vea como me tocó vestir prácticamente a darles información a ustedes y en este momento estoy en el set principal y si Carla y Cristina se descuidan, mejor dicho, aquí voy a estar, vea así”, dijo Carmelo.

Como era de esperarse la reacción de la comunidad digital de televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ no se hizo esperar, y piden que sea oficialice al personaje como presentador de estudio.

“Mejor pongan a Carmelo”, “Ocupamos a Carmelo de presentador 🙌 🔥” y “Me encanta, que presente con Cristina y serían un hit”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post.