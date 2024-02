Yina Calderón quiere ser madre y este es el método con el que lo conseguiría

Tiempo ha pasado desde que la DJ y empresaria Yina Calderón no ha protagonizado una polémica de diferencias con personalidades del espectáculo colombiano, mismas que por lo general derivan en ataques en su contra debido a los comentarios que ella emite.

Sin embargo, esta vez se ha alejado de ello para sincerase sobre su vida, y es que reveló que se encuentra soltera por lo que tiene tusa, pero aprovechó de darle unos consejos a su comunidad digital.

“Yo no me olvido de los hombres tan rápido, es que ustedes creen que yo no tengo sentimiento, a mí me da tusa, y siento mal. Ahorita con este pelao que terminé me dio, yo estaba en Medellín y estaba entusada. Si yo me retiro, porque normalmente soy yo la que los deja, es porque los puedo amar a ellos, pero me amo más a mí misma”, dijo Yina Calderón.

Indicó que así deba tener a 500 parejas, hasta que ella no siente que de verdad la aman, respeten y la hacen feliz, seguirá pues esa persona especial debe llegar en cualquier momento y que no le importa lo que digan al respecto.

“Si uno desde el principio supiera como van a salir los manes, pues uno no se mete ahí, pero como uno no tiene una bola de cristal. Los manes al principio muestran su mejor cara” — Yina Calderón

Agregó que lo que más ama en un hombre es que sea caballero, que le dé su lugar y que sea atento. Durante la transmisión le preguntaron si quería tener hijos y ante esto contestó que está en sus planes y que sea por inseminación artificial.

“De pronto estoy considerando la idea de inseminarme, la verdad, pero no aún. No aun porque pues todavía tengo sueños que cumplir sola. Yo quiero de verdad enfocarme a cumplir un sueño que tengo este año grande, entonces no siento que todavía sea el momento de tener hijos, pero sí me gustaría inseminarme, o sea para que el chino sea solo mío, no tenga que compartirlo”, dijo Yina Calderón.