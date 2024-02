Shakira rompió nuevo récord en Facebook ¿De que se trata?

Most followed woman on Facebook:



🇨🇴 Shakira: 124m

🇧🇧 Rihanna: 104m

🇺🇸 Selena Gomez: 89m

🇺🇸 Taylor Swift: 80m

🇺🇸 Katy Perry: 72m

🇬🇧 Adele: 70m

🇺🇸 Jennifer Lopez: 62m

🇺🇸 Beyoncé: 57m

🇮🇳 Priyanka Chopra: 56m

🇺🇸 Lady Gaga: 56m