“Me obligaba a que me gustaran los hombres”: Ex de ‘La Voz Kids’ contó que la rechazaron por ser lesbiana

La joven Tatiana Cañizares, conocida en el ámbito artístico como ‘Baby Flow’ tras su participación en varios realitys de talento musical como ‘La Voz Kids’ en 2014, dejó boquiabiertos a sus seguidores durante una entrevista para el programa ‘La Red’ de Caracol. En este encuentro, confesó abiertamente el rechazo que sufrió debido a su orientación sexual.

La cantante compartió una experiencia tormentosa en la que se sentía obligada a estar en una relación con un hombre, a pesar de su atracción por las mujeres. Esta lucha interna provocó problemas en su círculo social e incluso amenazas por parte de los progenitores de una compañera con la que salía.

“Yo me obligaba a que me gustaran los hombres, me obligaba a estar con hombres. Yo era como feliz hablando con mis amigas: ‘Ay me gustó este man’. Pero luego llegaba y me preguntaba: ‘¿En serio me gusta?’. Yo me latigaba mucho”, recordó la ex concursante cucuteña.

Tatiana mencionó que su madre fue su principal apoyo durante este difícil periodo. Recordó cómo su madre la abrazó y reconfortó en momentos de profunda tristeza, incluso encargándose de “sacarla del clóset” frente al resto de la familia.

Al concluir la entrevista, Tatiana hizo un llamado a todos los padres para que mantengan una comunicación más abierta con sus hijos y los apoyen en su camino. Asimismo, instó a la comunidad en general a ser más tolerante en estos asuntos, destacando que no hay necesidad de causar daño a personas por su orientación sexual, ya que ellas no interfieren en la vida de nadie.

Las revelaciones de ‘Baby Flow’ generaron un impacto profundo en sus seguidores y en la audiencia en general, resaltando la importancia del apoyo familiar y la necesidad de promover la tolerancia y el respeto hacia la diversidad sexual en la sociedad.