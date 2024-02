Mabel Cartagena desató las críticas por no conocer a cantante de vallenato

La creadora de contenido Mabel Cartagena se encontró en medio de una tormenta de críticas después de un comentario desafortunado durante su participación en la coronación de La Reina del Carnaval de Barranquilla. En una historia de Instagram, la presentadora de televisión mencionó la presentación de un cantante de vallenato, refiriéndose a él como “de apellido Daza” y admitiendo no conocer ninguna de sus canciones.

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron de manera negativa, cuestionando la nacionalidad de Cartagena por su falta de conocimiento sobre los éxitos musicales del cantante Diego Daza. En respuesta, Cartagena se defendió, explicando que no conocía al cantante hasta ese momento y destacando que en su época se referían a los amantes del vallenato como “yuqueras”.

La polémica se intensificó cuando Cartagena expresó su desconcierto sobre cómo referirse a los intérpretes de vallenato, comparándolo con otros géneros musicales como salsa, reguetón y merengue. Esta declaración provocó una oleada de críticas adicionales, con algunos usuarios defendiendo a Cartagena y otros condenando su falta de conocimiento y su tono despectivo.

Mientras tanto, en la red de Instagram, algunos usuarios salieron en defensa de la presentadora, admitiendo también su desconocimiento sobre el cantante y el género vallenato. Sin embargo, otros criticaron a Cartagena por no reconocer al menos al cantante como compositor, señalando su papel en la creación de canciones para artistas como Martín Elías.

“El hecho no es que sepa quien es, creo que la manera en que lo dijo da la impresión ‘no me interesa escuchar”; “Creo que la gente se ofendió porque dijo un “tal Daza” y me extraña que ella, siendo de Barranquillla donde él está más pegado, no sepa ni siquiera su nombre”, escribieron los usuarios en las plataformas digitales.

La controversia en torno a los comentarios de Mabel Cartagena destacó la sensibilidad cultural y la importancia del respeto hacia los diferentes géneros musicales, así como la responsabilidad de las figuras públicas al expresarse sobre temas sensibles.