Lo que dijo Jhonny Rivera cuando le preguntaron en redes si le gustaban los hombres

Jhonny Rivera, reconocido como uno de los principales exponentes de la música popular, ha estado en el centro de la atención no solo por su destacada carrera musical, sino también por su relación sentimental con Jenny López, una corista de su equipo de trabajo que es 30 años más joven que él.

A pesar de las críticas y burlas que han surgido en las redes sociales debido a la diferencia de edad, la pareja ha defendido su amor y su reputación contra mensajes mal intencionados.

Recientemente, Rivera abrió la caja de consultas en su cuenta de Instagram para que sus seguidores le hicieran preguntas sobre diversos temas relacionados con su vida personal y profesional. Entre las preguntas recibidas, una de las más destacadas fue sobre su orientación sexual.

En un video compartido en sus historias de Instagram, Rivera abordó directamente la pregunta: “Esta era la pregunta más desesperante que yo tenía antes de que se hiciera pública la relación con Jenny y no había vuelto a salir, pero seguro esta no, no ve redes, o no sé, no soy gay”.

Con esta respuesta, el cantante no solo despejó las especulaciones sobre su orientación sexual, sino que también dejó en claro que está concentrado en su relación con López y en su carrera musical.

A pesar de enfrentar críticas y especulaciones constantes, Jhonny Rivera ha demostrado una vez más su determinación para enfrentar los desafíos de la fama con valentía y autenticidad, priorizando su felicidad personal sobre los comentarios negativos en las redes sociales.

La franqueza, del intérprete de éxitos musicales como ’Guaro’ y ‘Te extraño’, en temas delicados como su orientación sexual refleja su compromiso con la transparencia con sus seguidores y su disposición a abordar cualquier tema de manera abierta y honesta.