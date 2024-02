‘La Segura’ se desahogó con sus compañeros tras sufrir herida en ‘La Casa de Los Famosos’

Para ‘La Segura’ la cantidad de seguidores que tiene no es garantía de ganar ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia, pues preció que cada participante empieza desde el mismo punto y que dependerá de su desempeño y carisma lo que determinará la preferencia del público televidente.

“‘Ay no, de pronto tú te lo ganas porque tienes muchos seguidores’ yo creo que no, yo creo que aquí empezamos todos desde cero porque en realidad aquí es donde la gente nos va a conocer a todos, y donde se va a enamorar de nuestra personalidad, de las cosas buenas, de las no tan buenas, yo no siento que aquí tener una audiencia ayuda mucho, pero ganarse el corazón de la gente aquí y no hablo solamente de las personas que están aquí, sino de las que real ente importan que son las de afuera, es sumamente importante”, contó ‘La Segura’

Seguidamente hizo hincapié sobre cómo es su personalidad y lo que pueden esperar de ella dentro de la convivencia, ya que apenas van comenzando y que próximamente seguro se enfrentarán a medida que avance el programa.

“De mí pueden tener la persona más hermosa del mundo, pero también si me buscan mucho me encuentran la dirección, pero de resto, honestamente, yo quiero divertirme, yo siento que esto nos va a someter a situación, emociones, a momentos en los que quizá no nos vamos a querer tanto, el juego nos va a ir llevando por ciertos caminos con ciertas personas”, dijo ‘La Segura’.

‘La Segura’ terminó lesionada en horas de la madrugada luego de incrustarse en el pie un pedazo de cristal que quedó tras lo que fue la primera prueba de nominación en la plata alta de ‘La Casa de Los Famosos’.

“Abuela no te vayas a preocupar” — ‘La Segura’

La creadora de contenido aseguró que al ser poco el dolor que siente en su cuerpo no sintió nada, hasta darse cuenta del sangrado, por lo que fue asistida por sus compañeros en el momento.