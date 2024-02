Juliana debuta como escritora con ‘Mar Adentro’

Juliana es una cantautora colombiana quien ha tenido una trayectoria artística desde pequeña, y quien en el 2022 empezó a cosechar los frutos de su música con ‘Delirante’, y ganar el premio a Mejor Nuevo Artista de los Grammy Latino de ese mismo año, están convirtiendo a Juliana en una de las artistas más sonadas del pop actual. Ahora, en su debut como escritora con ‘Mar Adentro’ conversó con Publimetro sobre esta nueva faceta como escritora y parte del proceso creativo detrás de este.

Joaquín, San Andrés y el mar siempre han estado presentes en su vida musical ¿Qué la impulsó a seguir rindiendo homenaje a estos elementos desde la escritura?

Vamos a contar mar adentro y mar adentro es la historia de este pescador llamado Joaquín oriundo de la isla de San Andrés, un lugar que amo porque tuve el regalo de la vida de haber pasado varios momentos de mi infancia en esta isla y dije ‘okay, vamos a contar la historia pero ya la he contado a través de la música, de los ojos de Joaquín tal vez la voy a contar desde los ojos de Mar’. Mar es una estudiante de fotografía de 22 años bogotana que está pasando por un periodo y un tema de depresión muy fuerte quien luego de un intento de suicidio decide irse con su papá que es arquitecto y acompañarlo a restaurar un hotel en la isla, y así empezar de nuevo y ver la vida desde otro lugar. Aquí conoce al amor de su vida, pero también conoce otra forma de vivir la vida y de eso se trata ‘Mar Adentro’.

¿En qué se diferencia el proceso de composición de una canción de Juliana con el desarrollo de la trama para su novela?

Las diferencias son todas, pero parten desde un mismo principio y es que uno como compositor como intérprete o como artista siempre encuentra esas historias que resuenan en mi corazón y que se clavan y se le atraviesan a uno como una daga y ahí es donde uno dice ‘esta historia merece ser contada’, y eso fue lo que pasó con esta historia. La principal diferencia es que en una canción uno tiene una estructura que si bien no siempre es la misma, una canción puede durar siete minutos si quieres, tiene un verso un precoro un coro quizá un bridge una parte instrumental de la música convencional, un libro no.

Yo me enfrentaba todas las mañanas a sentarme en ese computador y cada capítulo puede durar diez páginas o puede durar cien. Creo que la mayor diferencia entre las dos fue saber por dónde voy a empezar y hasta dónde quiero llegar con este capítulo.

¿Cuál fue la rutina musical en el proceso de escritura de este libro?

Yo tenía un viaje previo a San Andrés con mi familia de vacaciones antes del vaje de investigación con mi equipo, así que hice preproducción y me senté todas las tardes a ver a cada uno de los artistas que van a cantar desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche. Pasaban artistas de Calypso, R&B, Pop, pero todos oriundos de la isla. Lo que hice fue pearme un poco de los sonidos y las versiones de la música a través de su cultura. Empecé a buscar contactos de todo el mundo y escuchar música autóctona que no se encuentra en ninguna plataforma digital. Me encontré una tienda de CD’S que solo utilizan los Djs nativos. Todo esto lo hice con el gusto de conocer la movida raizal. Antes de escribir el libro, escribí las canciones.

Las canciones fueron la columna vertebral de la historia yo tenía una escaleta de lo que sabía que quería que pasara a lo largo del libro, pero sabía cuáles eran las canciones que estuvieran en cada uno de los momentos, así que todo arrancó al revés la gente creía que hicimos el libro sacamos la música después. Para mí la música fue esa guía, ese esqueleto que me ayudó a poder entrar de una forma más fácil a esta historia y crear esa atmósfera.

¿Cuáles han sido las influencias literarias de Juliana?

Debo confesar que toda la vida he leído más guiones que libros. Hace unos días hice la cuenta y tengo solamente impresos en mi casa de la historia de mi vida más de 500 guiones, y de todas las corrientes, géneros, de televisión, cine y teatro. Me encanta Evelio Rosero con ‘Los Ejércitos’, por ejemplo. Es un libro que me fascina, Gabriel García Márquez, y una de mis escritoras favoritas de otra corriente esa Amalia Andrade que además es amiga amiga y que fue la que me recibió las llamadas a las doce de la noche y me decía ‘tranquila imprime el libro míralo en físico para que sientas que vas avanzando porque si te quedas en ese documento de pronto te vas a frustrar’. El principito me lo leí desde muy chiquita, pero yo quería en este libro realzar la importancia de las cosas pequeñas y de las cosas que con la vida que del constante afán de tener ese éxito que nos han vendido a todos, se nos olvidan.

¿Cuáles son los géneros musicales que han marcado su vida?

Yo soy una rockola crossover. Creo que eso es lo que mejor define a mí mis playlist ustedes pueden encontrar desde un Juan Luis Guerra hasta un Björk o sea, hay de verdad de todo en mis bibliotecas y librerías musicales. A mí me encanta escuchar la música de Carlos Gardel me acuerdo demasiado a mi papá y yo soy muy fan de la música, que escuchaba mis papás de hecho en el libro referenció una de las canciones de Leonardo Favio de mis favoritas, porque me encantaba la música en la que hacían pausas y hablaban y era como una escena en la vida real.

¿Cómo describiría su libro?

Yo describiría mar adentro como un relato honesto. Creo que es genuino todo lo que pasa en este libro, y creo que es generoso lo que pasa con él. Lo escribí desde un lugar en el que no pretendía impresionar a nadie cuando te llega esta propuesta de escribir un libro uno lo primero que quiero hacer es sacarla del estadio y quedar súper bien posicionado. Para nadie es un secreto que esto no es algo que yo hago, no es mi profesión. Dije que lo iba a escribir sin impresionarme, sin querer impresionar a nadie pero siguiendo mis instintos y siguiendo mi corazón así como escribo mis canciones.