Disney presenta vestidos de novia inspirados en sus villanos

Foto: (Claire Celeste) El nuevo vestido de novia Ursula de Disney se muestra frente a la atracción Under the Sea – Journey of the Little Mermaid en Magic Kingdom Park en Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista, Florida. Es uno de los cuatro nuevos vestidos inspirados en los villanos de Disney y presentado como parte de la colección Disney's Fairy Tale Weddings 2024 de Allure Bridals. Inspirado en la famosa bruja del mar, el vestido presenta una silueta de sirena adornada con cuentas brillantes en el mismo tono en el corpiño. Está disponible en marfil o negro y presenta mangas transparentes desmontables con detalles de volantes en los puños. (That First Moment Photography/That First Moment Photography)