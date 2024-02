¿Problemas con los medios? Marcelo Cezán se desahogó y reveló las razones por las que renunció a la actuación

El sabor caleño de Marcelo Cezán acompañado de su talento frente a la cámara, le ha permitido mantenerse en el mundo del entretenimiento colombiano a sus 52 años, camino en el que ha podido ejercer funciones como cantante, presentador y actor; precisamente ante su ausencia en la actuación, Cezán decidió desahogarse y contar las razones por las que ha desistido siquiera hacer un casting para optar por un papel.

En los últimos años, el nacido en ‘la sucursal del cielo’, ha ampliado sus perspectivas, siendo parte de la emisora ‘Bésame’ y entablando conversaciones con figuras del jet set, con sus entrevistas en Bravíssimo, programa en el que recientemente fue blanco de críticas luego de escupir al aire, acto del que pidió excusas públicas.

Pero, sin duda alguna, muchos de quienes lo siguen no solo lo recuerdan por su carisma y su nivel de conversación, también por sus papeles en distinguidas telenovelas, como “Morena Clara”, “Amor a la plancha”, “Marido a sueldo”, “Niños ricos, pobres padres”, entre otras producciones; por lo que muchos estaban es búsqueda de explicaciones de su negativa a volver a involucrarse en este tipo de tramas, esto dijo Cezán al respecto:

“Como actor he tenido éxitos y fracasos, he logrado conectarme con algunos personajes y con otros no. No es mi primer talento, así como el fútbol, la música o el tenis; es un talento en el que debo esforzarme, debo ensayarlo, tener incluso ‘coach’, pero me encantaría volver, me apasiona actuar en este momento de mi vida, pero me parece una de las artes más complejas que hay”, manifestó.

