Juanse, ganador de La Voz Kids, relanza su álbum Alma

Juanse Laverde a pocos meses de cumplir 18 años ya cuenta con una amplia carrera artística que se impulsó luego de su participación en La Voz Kids, el reconocido programa concurso, en el que participan niños y adolescentes, donde tienen la oportunidad de mostrar su talento ante una audiencia masiva y un panel de jueces que son famosos artistas nacionales y extranjeros. Juanse cuenta con más de 8,2 millones de seguidores en TikTok y 1,7 millones en Instagram, así como 300,000 oyentes en Spotify.

PUBLIMETRO habló con Juanse ahora que está relanzando su más reciente álbum Alma y se prepara para recibir dos singles de oro por sus sencillos Alma y Mariposa.

¿Qué ha pasado con Juanse durante el último año?

Pasaron bastantes cositas. En primer lugar, el álbum por un tiempo se desapareció por unos problemas que tuvimos con mi agregadora digital anterior, por lo cual cuando decido cambiarla, el álbum de la nada lo bajaron de las plataformas y nos tocó relanzarlo. Ahorita el álbum se viene con más fuerza, porque viene con nuevos videos, con nuevas portadas, con nuevas ideas y también, estuvimos preparando un libro que se va a lanzar ahorita ya en la Feria del Libro que va a estar brutal y se va preparando un EP.

Juanse Laverde, cantante colombiano (Cortesía)

¿Cómo lograron solucionar el problema con Spotify?

Digamos que con con las circunstancias que tuvimos con la agregadora digital, pues al cambiar, lo bajaron todo, todo el álbum dejó de de existir, por decirlo así. Al entrar con la nueva agregadora, pues se logró recuperar algunas acciones y nos tocó hacer nuevos videos, nos tocó hacer nuevas portadas, fue como un impulso nuevo y un respiro para Alma.

Desde entonces ha hecho más videos cantando en vivo en sus redes sociales, ¿es una nueva estrategia?

Sí, digamos que estoy intentado alejarme del nombre ‘influencer’ de mis redes sociales para enfocarles netamente en mi música y hace un tiempo, como lo dices, he estado concentrado en publicar la música, en cantar, en dar lo que es realmente mi esencia y ya dejar un poco de lado la diversión del TikTok.

Juanse Laverde, cantante colombiano (Cortesía)

En este nueva etapa, ¿qué cree que ha sido lo que ha pasado con esas canciones del álbum que se han pegado más?

Digamos que Alma ha sido una abanderada en cuestión de que la gente se la dedica, la puede bailar, la puede gozar. Mariposa es un poco más melancólica, por lo tanto la gente ha estado con más conectada en ese sentido triste, en poder superar y Contacto cero es como lo mismo de Mariposa, pero más fuerte, en el sentido que el mensaje es más de darte tu lugar, darte tu valor y de sacar lo que no debe estar ahí. Por eso, como dice la canción que ya quiero quitar febrero, ya no más, ya no me voy a permitir más esto.

¿Escogiste febrero por alguna razón en particular para hacer este relanzamiento?

Sí, de hecho todas las canciones del año están basadas en mi historia personal y en febrero del año pasado, estaba intentando algo con una persona y no se dio. No era una persona buena para mi vida y realmente me senté con mi hermana a componer, ella también recientemente había terminado una relación, entonces así salió Contacto cero.

Este 10 de febrero es el relanzamiento de Alma, ¿cómo va a ser?

Será el relanzamiento en el centro comercial Salitre Plaza, plaza de las Delicias, va a ser algo especial, porque no solo se va a relanzar el disco, vamos a celebrar 6 años de carrera y todo lo que se ha logrado, todo el esfuerzo que se ha hecho con todo mi equipo de trabajo y se va a reconocer a mi nueva agregadora digital. Aparte me van a entregar dos singles de oro, ya que el álbum ya tiene dos canciones que superan los números normales. Eso nos tiene muy contentos y nos gustaría la presencia de las personas que han estado involucradas en el álbum, que les ha gustado, para celebrar. Será con acceso para todo el mundo.

Va a lanzar un libro en Filbo 2024, ¿de qué se trata?

Es un libro en el que voy a contar todo lo que tuve que pasar antes de ser Juanse, para llegar al punto en el que estoy hoy en día y todos los consejos que recibí y todo lo que pasó conmigo a través de una crítica constructiva, lo que le puede servir a la gente, lo que de pronto les puede inspirar. Después se va a lanzar un EP buenísimo, que estamos produciendo en México y se vienen muchas cosas muy bonitas, tienen que estar bien pendientes.