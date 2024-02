“Muy flojo”: Televidentes de ‘La Voz Kids’ consideran que Andrés Cepeda la ‘embarró' escogiendo a su equipo

La lealtad de la audiencia hacia ‘La Voz Kids’ de Caracol se ha fortalecido gracias a su función como un espacio que destaca el talento vocal excepcional de los niños. A lo largo de las seis temporadas anteriores, el programa ha presentado a jóvenes talentos que continúan progresando en la industria musical, utilizando el programa como una plataforma para perseguir sus aspiraciones de convertirse en cantantes destacados. En la temporada más reciente, la encantadora participación de los concursantes más jóvenes y la personalidad única de los entrenadores, que en esta ocasión incluyen a Andrés Cepeda, Alex Syntek y Greeicy, han cautivado aún más a la audiencia.

Le puede interesar: “Menos mal no estaba ahí”: Presentadora de Noticias Caracol celebró no estar presente en el set tras error de su colega

La etapa de las batallas llega a las emisiones las batallas, un formato que es de lo más apreciados por los televidentes. En el capítulo 21 de ‘La Voz Kids’ mostraron un resumen de los niños elegidos por cada entrenador, y en redes sociales, uno de los comentarios más repetidos por los televidentes fue hacia el Equipo Cepeda. Según los televidentes, el equipo que formó el cantante bogotano no es el ideal para afrontar el reality, para muchos a Cepeda le faltó más criterio para conformar su equipo.

Viendo los equipos y los asesores pienso que Cepeda tiene el grupo más flojo #LaVozKids pic.twitter.com/OGObe1XKtE — Diana Marcela Amador (@DianaMa07152140) February 7, 2024

Equipos

1. Syntek.

2. Greeicy.

3. Cepeda.



Siento que Cepeda se volteó por todos los niños Disney y Rancheros.

Y se quedó como con 5 buenos. #lavozkids — 🇨🇴𝘀𝗲b. 'yes, and?' era. (@reaves15depaulx) February 7, 2024

Alex Syntek se conmovió hasta las lágrimas con la historia de Daniel

Daniel desde Boyacá sorprendió interpretando una canción de Julio Jaramillo, y en redes sociales, no dudaron en halagar el gusto del niño, además del orgullo de Boyacá que presentó en su historia de vida, Daniel afirmó: “llevó mi ruana con orgullo, me gusta ayudar a mis abuelitos porque ellos me han enseñado el amor por la música”. La historia de vida de Daniel y su cercana relación con su madre, conmovió hasta las lágrimas a Alex Syntek que aprendió un poco más de la cultura del Colombia y de la realidad que vive la gente en el campo. El pequeño Daniel entró al Team Greeicy aunque Andrés Cepeda volteó su silla por él.