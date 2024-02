Frank de ‘La Voz Kids’ conquistó a Andrés Cepeda cantando ‘Piel Canela’, el entrenador ya tiene su equipo completo

La fidelidad del público hacia ‘La Voz Kids’ de Caracol se ha consolidado al brindar un escenario para resaltar las destrezas de los niños que sorprenden con su nivel de canto. A lo largo de sus seis temporadas anteriores, ha presentado a jóvenes talentos que siguen prosperando en la industria musical, utilizando el programa como un trampolín para perseguir sus sueños de convertirse en destacados cantantes. La temporada más reciente ha cautivado a la audiencia con la encantadora participación de los concursantes más jóvenes, y además la personalidad de los entrenadores, que para esta temporada son Andrés Cepeda, Alex Syntek y Greeicy.

Frank Steven Beltrán, desde Gachetá, Cundinamarca sorprendió a los televidentes interpretando una canción de Andrés Cepeda llamada Piel Canela, el pequeño logró enamorar a Cepeda que giró su silla y con el cupo de Frank cerró los lugares disponibles de su equipo, por lo que la siguiente etapa de batallas está más cerca.

Alez Syntek se conmovió hasta las lágrimas con la historia de Daniel

Daniel desde Boyacá sorprendió interpretando una canción de Julio Jaramillo, y en redes sociales, no dudaron en halagar el gusto del niño, además del orgullo de Boyacá que presentó en su historia de vida, Daniel afirmó: “llevó mi ruana con orgullo, me gusta ayudar a mis abuelitos porque ellos me han enseñado el amor por la música”. La historia de vida de Daniel y su cercana relación con su madre, conmovió hasta las lágrimas a Alex Syntek que aprendió un poco más de la cultura del Colombia y de la realidad que vive la gente en el campo. El pequeño Daniel entró al Team Greeicy aunque Andrés Cepeda volteó su silla por él.