“Cállese la jeta”: Hermano de Paola Jara no se quedó callado ante el ‘chistecito’ de Jessi Uribe

Jessi Uribe es un reconocido cantante de música popular que saltó a la fama luego de su participación en ‘A Otro Nivel’ y ‘La Voz’ reality en el que perteneció al equipo de Fanny Lu, el cantante saltó al estrellato luego de interpretar canciones como ‘Repítela’ y ‘Dulce Pecado’. Su relación con Paola Jara es uno de los pilares que caracteriza al cantante bumangués, pero no solo su relación con Paola es especial, pues con sus cuñados también tiene una forma de tratarse muy particular.

En sus historias, Jessi Uribe compartió el emprendimiento de su cuñado y pidió a sus seguidores que siguieran el emprendimiento de su cuñado, pero entre risas, cuando su cuñado le agradeció, Jessi le dijo: “me debe una platica” a lo que el hermano de Paola Jara respondió “cállese la jeta”; lo que ha mostrado que su relación con Paola y su familia es muy estrecha, lo que da cuenta de su especial matrimonio.

Jessi Uribe Tomado de: @jessiuribe3

Jessi Uribe compartió como inició a componer para sus colegas

Jessi comentó que desde 2016 escribe canciones y que en muchas ocasiones tocó las puertas de sus colegas como Jhon Alex Castaño, Francy, Jhonny Rivera y Paola Jara, que fue la segunda artista que grabó una de las canciones compuestas por Jessi, lo que puede decir que estos fueron los primeros acercamientos del matrimonio: “En el 2016 comencé a escribir y le envié canciones a muchos artistas, me dejaron en visto, pero los entiendo porque eran muchos mensajes. Francy fue la primera que me contestó y me grabó dos canciones, la segunda fue Pao”.

La música para Jessi Uribe no termina y ahora el cantante anunció un nuevo tour por el país en el que va a buscar llenar varias ciudades de Colombia con las canciones que durante años han acompañado al público fiel del cantante santandereano, su recorrido de gira va a visitar otros países como Chile, Venezuela, Estados Unidos. Guatemala, Costa Rica y México, país con el cual el cantante tiene una gran conexión. Despechados 2024 es un agradecimiento a sus seguidores por sus nominaciones y un momento para seguir extendiendo su gran talento y conexión con el público.