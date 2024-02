“Parece señora cuarentona”, se burlan del nuevo look de Selena Gómez y aseguran que luce “más vieja”

Selena Gómez La cantante y actriz presumió su nuevo look pero no fue del agrado de muchos (@selenagomez/Instagram)

Selena Gómez es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas que está viviendo su mejor momento en el ámbito laboral y personal.

Y es que no deja de trabajar en películas, series y también en su marca de maquillaje Rare Beauty, y también se encuentra muy enamorada de su novio Benny Blanco.

Además, la cantante siempre se renueva y presume nuevos looks y recientemente destacó con una nueva imagen que muchos aseguran que le ha desfavorecido.

El nuevo look de Selena Gómez que muchos aseguran no la favoreció

Selena Gómez deslumbró en la alfombra roja del estreno de la película de su amiga Nicola Peltz con su nuevo look, que aunque sus fans aseguran que la hacía lucir espectacular, otros expresaron que es su peor look.

La actriz y cantante llegó al estreno de la película Lola, de Nicola Peltz, con un look muy elegante y chic compuesto por pantalón negro, corsé blanco strapless y un blazer en tono negro.

Y su cabello lo llevó largo, con un corte de cabello estilo mariposa, con flequillo cortina, capas y luciendo un tono cobrizo.

Aunque la famosa se veía espectacular y elegante, recibió crueles críticas, pues aseguran que este look no le favorece y por el contrario, la hizo lucir “más vieja”.

“OMG Necesita un nuevo estilista”, “Pero que onda con el que la peina y viste”, “ya no quiero ver a esa señora, regrésenme a Selena”, “se parece a mi mamá”, “parece el chico de Stranger Things”, “uy no que vieja se ve, ese color no la favorece”, “Pareces señora cuarentona”, “ese look no le favorece, la hace ver como una señora”, y “pero qué le pasó, no parece ella”, fueron algunas de las crueles críticas que recibió.

Sin embargo, la cantante se mostró feliz con su nuevo look, que al parecer se debe a que comenzó las grabaciones y fotos promocionales para la película que narrará la vida de la artista Linda Ronstadt, y que ella protagonizará, por lo que seguro será un look pasajero.