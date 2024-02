⁠”Nos cambió la vida”, esposa de Diego Guauque dejó ‘Séptimo Día’ mientras él vuelve a las pantallas

El periodista, Diego Guauque, de Séptimo Día se convirtió en un guerrero tras superar una dura batalla contra el cáncer de abdomen por un sarcoma que le comprometió varios órganos y que por poco le cobra la vida. En sus momentos más difíciles conoció el amor verdadero de su esposa, la también periodista, Alejandra Rodríguez, quien lo acompañó junto a su hija Gabriela en cada etapa del tratamiento.

En un video compartido por Diego, reveló la manera en la que dio a conocer la manera en la que se enteró de lo que le aquejaba, las cirugías por las que pasó, las malas noticias que recibió, las quimioterapias que le quitaron su cabello, pero nunca la fe, para finalmente con otra cirugía finalmente poder retirarle el sarcoma.

“El cáncer nos ha traído innumerables enseñanzas, pero entre ellas, aprender y a confiar”, comentó Alejandra, quien dejó el programa de investigación y denuncia de Manuel Teodoro, el mismo donde conoció a su esposo, para desempeñarse actualmente como asesora de comunicación organizacional de la Gobernación del Tolima y mantenerse lejos de las cámaras, con un nuevo aire profesional.

Mientras Diego celebró su feliz regreso a Séptimo Día tras llevar 15 años en el Canal Caracol, se prepara junto a su esposa para el lanzamiento del libro que escribieron en común, puesto que la enfermedad no solo lo afectó a él sino a su pareja quien fue su cuidadora, la mujer que sacó fuerzas de donde no tenía para sostener las emociones de su esposo, las de su hija y las de ella misma para no desfallecer, para aprender la lección de vida y salir triunfantes como familia.

En el libro ‘El amor contra el cáncer’, Alejandra y Diego comparten de una manera más personal, lejos de lo que pudieron narrar a los medios, lo que significó el cáncer en sus vidas.