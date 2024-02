¿Cómo le quedó el ojo? Así está actriz venezolana que humilló a Karol G antes de ser famosa

Ahora que Karol G ganó su primer Grammy Anglo por Mejor Álbum de Música Urbana, muchos se preguntan qué sentirán todos aquellos que fueron una piedra en el zapato para ella, comenzando por Ivette Domínguez, quien la ridiculizó en vivo antes de ser famosa.

La presentadora venezolana le hizo una broma muy pesada a Karol G cuando apenas se llamaba Carolina e iniciaba en el mundo de la música. Ella promocionaba su álbum 301.

Esto fue en 2012. En el programa le hicieron creer a la paisa que le harían preguntas fáciles en un juego de conocimiento. El juego estaba amañado y a Ivette le hicieron las preguntas más fáciles.

Como Karol no respondía, le dijeron “que se quedara cantando”, y ella reclamó. A lo que Ivette le respondió: “yo ni siquiera sé quién eres tú”. Karol dijo que no era un concurso de popularidad. A lo que Ivette dice que esto no se trata de “gente bruta” y Karol le reclama por su falta de respeto.

Incluso llegan a imitar su acento. Y se burlaron de su capacidad. “Di que lo que sabes es cantar y no le echo la culpa a nadie”.

Karol le enfatiza que mida sus palabras. Todo llega al punto de que Karol le lanza su agua y le dice grosera, a lo que Ivette le dice: “Estúpida”.

Todo se aclara después. Es una broma del programa. Y Domínguez, muy lambiscona, lo ponía de TBT en su Instagram.

“Coloquiales este #tbt es de aproximadamente hace 10 años, donde Karol G y yo tuvimos un primer encuentro en el programa de ¡Qué locura! y esto fue lo qué pasó. Casi nos caemos a piña en el estudio”, escribió la actriz como pie del video.

Y esto es lo que ha pasado con ella doce años después.

Ivette Domínguez, la actriz que humilló a Karol G: así está ahora

La actriz venezolana es conductora en el Canal I en Venezuela y tiene más de 200 mil seguidores. Se llama “La Coloquial de Venezuela” y tiene 59 años. Es una “primera actriz”y entrenadora fitness muy famosa en el país vecino.

De hecho, sigue de influencer de algunas marcas allí, como Harinapan, Tugo o Arturo’s, entre otros. Tiene un programa femenino en aquel canal.

Y al recordar este TBT ya hace algún tiempo, muchos le dijeron que ahora viese dónde está ahora Karol G.

“Quisiera que @karolg mire este video de como la trato está cucha y le enseñé quien es la karolg de ahora la #bichota empoderada”, le escribieron.

¿Cómo se sentirá ahora que Karol ha triunfado en los Grammy?