¿El hemanito que Andy estaba esperando? A Jhonny Rivera se le creció la familia y así lo dio a conocer en las redes

Con 49 calendarios en su rodar, el cantante de música popular Jhonny Rivera se sigue consolidando como uno de los más queridos del género; no solo por su innegable talento frente a los micrófonos, también por su constante interacción con sus seguidores en las redes sociales. Muestra de esto fueron las reacciones que generó, al dar a conocer, que se le había agrandado la familia.

Rivera y su joven pareja, la también artista Jenny López, están que no caben de la dicha en el inicio de este 2024 por el lanzamiento de su tema ‘Culpables’, canción que estrenaron con un evento en la isla de San Andrés, al que llevaron a uno de sus fans con un acompañante, con todos los gastos pagos.

Pero las buenas noticias no se detienen, ya que el intérprete de ‘Nuestro amor no puede ser’, decidió hacer uso de su cuenta de Instagram, en donde acumula 3,4 millones de seguidores, para dar a conocer un suceso que lo tiene muy feliz, pero que para tristeza de muchos de sus seguidores y detractores no es el nacimiento de un nuevo hijo. Aunque si se trata de algo que celebra con alegría, la vida de los peces que hacen parte de su criadero.

Mediante sus Historias el pereirano, mostró su dicha al ver como los huevos de tilapia o mojarra como muchos los conocen, eclosionaron en su mayoría. “No le puede creer, mira esto como está, la nueva familia. Que cantidad por Dios”, expresó el risaraldense, que como es bien sabido por muchos es una amante de la naturaleza y las labores de campo, demostrándole un inmenso amor a los animales que tiene en su finca,

