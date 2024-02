De blanco a amarillo: joven mostró como sus blusas se están manchando por agua turbia en Bogotá

Desde a finales de diciembre, cientos de usuarios se han quejado por el color amarillo del agua que está llegando a sus casas.

En un principio, el Acueducto de Bogotá, explicó que se debía a obras en la red de distribución. Dos meses después, y nuevamente ante las denuncias, informaron que “para afrontar el fenómeno de El Niño aumentamos caudales en la planta Tibitoc y disminuimos en Wiesner con el fin de compensar los sistemas de abastecimiento. Estos trabajos pueden generar cambio de color en el agua. El agua en temas de calidad no presenta ningún problema, es un cambio de color por los trabajos en las plantas de tratamiento”, aseguró Diego Montero, gerente de Sistema Maestro del Acueducto.

Precisamente ante esta situación, una joven compartió en su cuenta de Tiktok, como el cambio de color estaría afectando sus prendas de vestir. Con un antes y después, evidenció el momento en que blusas de color blanco, salían de la lavadora limpias, pero de tonalidades café y manchadas casi por completo. “Una perjuducada mas por el acueducto de Bogotá, y obvio no responden pero el recibo a pagarlo puntual”.

El video ya completa más de 900 mil reproducciones, 25 mil me gusta y miles de comentarios pidiendo explicaciones a la Empresa de Acueducto de Bogotá. “Ya llevamos más de un mes con el agua amarilla. pero el servicio si toca pagarlo completico”. “los uniformes de mi niña nuevos ni para que les cuento”. “uyyy si a mí también me pasó con la ropa blanca 😡😡😡”. “Hace más de un mes no he lavado la ropa blanca. me da miedo JAJAJAJAJA y no me he vuelto a poner nada blanco”.

¿Qué está haciendo el Acueducto para mejorar el agua turbia de la ciudad?

Jairo Diaz, operador de válvulas, explicó que se están realizando la apertura de hidrantes en diferentes zonas de la ciudad, “para mejorar la calidad del agua que es potable. Estamos dejando varios hidrantes abiertos, no quiere decir que es para desperdiciarla, sino para mejorar la calidad”.

Asimismo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelanta trabajos en las plantas de tratamiento de Bogotá para preparar su sistema de abastecimiento y enfrentar el fenómeno de El Niño.

Siga estas recomendaciones ante el agua turbia en la ciudad

1. Abre la llave, deja correr el agua. Si persiste la coloración informa a la Acualínea 116.

2. Se abrirán algunos hidrantes en la ciudad con el fin de retirar el agua con afectación de su color. No te alarmes si ves esta situación en las calles, son maniobras controladas.

3. Se recomienda hacer el lavado periódico de los tanques de reserva.