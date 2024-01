¿Pablo Alborán y Karol G? El español no descarta una relación con la paisa tras polémica pregunta sobre Danilo Carrera

Desde hace varios años el cantante Pablo Alborán ha sido el soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del momento.

Recientemente el cantante español Pablo Alborán estuvo de invitado durante una entrevista con Enrique Santos en el que hablaron sobre su sexualidad recordando aquel 17 de junio de 2020 cuando en medio de la pandemia por COVID-19 el español se sinceró con todo su público.

Pablo Alborán sobre lo que dijo Danilo Carrera sobre Ricky Martín

Enrique Santos le pidió su opinión con respecto a una situación tiempo atrás en el que durante un podcast el actor y presentador Danilo Carrera se refirió a Ricky Martín indicando que el boricua lo seguía y que se negó a conocerlo, esto ante una pregunta sobre qué famoso le seguía en redes sociales y que él no esperaba.

“Me seguía Ricky Martín, ya me dejó de seguir. Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, no me interesaba, no juego en esas ligas”, dijo Danilo Carreras en un extracto mostrado por Enrique Santos.

Ante esto le cuestionó al español —quien quedó evidentemente asombrado ante las palabras del ecuatoriano— sobre si sigue o no Danilo Carrera, por lo que el cantante de ‘Quién’ y ‘Yo No Lo Sabía’ no se inmutó para contestar.

“No, yo creo que no, yo no sigo a Danilo Carreras, pero vamos si lo siguiera que no se venga arriba, que no tiene nada que ver. Creo que tenemos que tener cuidado que ojalá se haya equivocado y que lo que diga no lo piense así tan drásticamente”, respondió Pablo Alborán.

Salpicó a ‘La Bichota’

Pero seguidamente agregó otra frase de ejemplo en la que incluyó que la colombiana Karol G y él se siguen mutuamente en redes sociales, y que eso no representa una relación, pero que no le importaría.