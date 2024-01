Isabella Santiago es confirmada para ‘La Casa de los Famosos’

Carla Giraldo, en su debut como presentadora, y Cristina Hurtado han ido contando algunos detalles de lo que será ‘La Casa de Los Famosos’ en Colombia, la cual contará con 22 celebridades encerradas dentro de un espacio para convivir con más de 40 cámaras encima de ellos las 24 horas.

Y ahora, finalmente, luego de mucha expectativa se ha revelado que Isabella Santiago es la onceava persona en llegar ‘La Casa de los Famosos’ Colombia. Sin embargo, tal como era de esperarse las reacciones por parte de la comunidad digital no tardaron en llegar, pues algunos indicaron que fue la mejor opción, ya que le pondrá un toque problemático a la convivencia.

“Tienes todo para ganar 👏 👏 👏”, “Esto se puso bueno 🔥”, “Trans power”, “Esperen, Martha Isabel e Isabella Santiago en el mismo lugar 😮”, “Se puso interesante la cosa🔥” y “Divina, Una arpía eso es lo que da rating así la odie dentro de la casa, al que no le guste que mire a los niños de La Voz Kids”, son algunas de las reacciones que destacan.

Pero no todo fue halagos para la protagonista del éxito ‘Lala’s Spa’, pues hay quienes consideran que debería ser eliminada desde ya, pese a que el estreno del programa se tiene previsto para el próximo 11 de febrero a las 8:00 p.m.

“Que abran las votaciones de expulsión, ya tengo a quien darle el voto🤭”, “Si en MasterChef fue tan conflictiva no me la imagino en ese reality, se alocaa” y “Ay no 🤦🏻‍♀️ ¿otra vez? Llegó la del problema”.

Participantes de ‘La Casa de Los Famosos’

Es de recordar que el actor Emmanuel Restrepo será el host digital con su personaje de Carmelo Rendón en ‘Rigo’. El pasado 9 de enero ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia reveló al primero de los 22 participantes, se trata de la actriz del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’, Martha Isabel Bolaños. Al siguiente día llegó el anunció de la incorporación de la actriz Diana Ángel.

Seguidamente el 11 de enero presentaron al actor Sebastián Gutiérrez como el tercer participante y primer hombre de la temporada, con un video a cargo del actor Emmanuel Restrepo en la personificación de Carmelo de ‘Rigo’, lo que desató las risas en las redes sociales por tan magistral idea. Al siguiente día se dio a conocer a Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como ‘La Segura’.

Luego llegó el anuncio del actor Julián Trujillo y de Miguel Melfi, el primer extranjero en ingresar a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia, casi que, de manera simultánea, hasta finalmente el nombre de Ornella Sierra, más conocida como la ‘Barbie Costeña’, el pasado 16 de enero, seguidamente del actor Omar Murillo, el cantante José Miel y ahora ‘Culotauro’ para un total de 10 confirmados.