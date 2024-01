¿¡Qué se hizo!? Yuya aparece con polémico look de cabello

Yuya aparece con nuevo look de cabello. / Foto: Instagram @yuyacst

La creadora de contenido, empresaria e influencer de 30 años de edad Mariand Castrejón Castañeda mejor conocida como Yuya, sorprendió a sus más de 16 millones de seguidores, al publicar una historia en su cuenta de Instagram donde apareció con nuevo look de cabello, el cual ella misma se realizó.

Yuya nació el 13 de marzo de 1993 en Cuernavaca, Morelos y fue hasta 2009 cuando abrió su canal de YouTube, el cual hasta este momento cuenta con más de 24 millones de suscriptores. Por otro lado, Yuya también es escritora, empresaria e influencer y actualmente tiene una línea de cosméticos.

Fue mediante sus stories de Instagram del día lunes 29 de enero cuando Yuya mostró su nuevo look de cabello con el cual, dejó en shock a sus millones de seguidores, quienes sin duda buscarán recrear dicho estilo.

La creadora de contenido de 30 años de edad, compartió una fotografía donde sólo se limitó a escribir, “No me presten tijeras”, y es que, se le puede ver con el fleco, flequillo o copete cortado de manera asimétrica, con lo que demostró que ella misma lo había hecho. Hasta este momento, Yuya no ha publicado otra fotografía para presumir su cambio de look.