“Saruma era el cacho”: influencer señaló que la relación de Andrea Valdiri y Saruma inició siendo una infidelidad

Andrea Valdiri, una influencer oriunda de Barranquilla, ha ganado reconocimiento por compartir en redes sociales contenido relacionado con su estilo de vida y su entorno familiar; en las últimas semanas hizo parte de una polémica tras anunciar su separación de Felipe Saruma, con el que compartió un matrimonio de un año.

Aunque se desconocen los motivos de su separación, se sabe que Andrea y Saruma tuvieron que enfrentar algunos desacuerdos con la expareja de Andrea, Lowe León, cantante de Barranquilla, principalmente por la paternidad de Adhara. El creador de contenido, Valentino Lázaro, que tenía cierta cercanía a Saruma y Andrea opinó sobre la influencer barranquillera, y dijo: “A mí me gustaba como su energía. Era muy jocosa, yo la admiraba, la vieja bailaba, a mí me gusta el baile. Yo decía que era una mujer muy empoderada, que nunca se dejaba de ningún man y luego cuando la conocí y conviví con ella 3 veces y vi un poco de cosas. La mala es ella, no los manes. Hasta la custodia de los hijos les quita mientras los cachonea. Saruma era cacho de Lowe”.

Andrea Valdiri reveló que quiere tener más hijos

Andrea compartió que se contagió del virus de gripa que en el momento está aquejando a la ciudad, y producto de no cuidarse la gripa, le dio sinusitis y otitis, infecciones que la llevaron al hospital, la influencer afirmó: “Tenía sinusitis, otitis, chiquirriquis, chonchitis, de todo, porque no me cuidé una gripa en diciembre y se me subió el moco a la cabeza, porque de verdad fue super grave y doloroso... Entre un dolor de muela y de oído, prefiero parir, ese dolor es horrible”.

Entre su explicación, reveló unas palabras que dejaron sorprendidos a muchos, pues como se conoce Andrea tiene dos hijas, pero dio a entender que en sus planes está tener más: “ese dolor nunca me había dado, prefiero parir cinco veces, porque si voy a tener cinco pelaos”.