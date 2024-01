Ryan Reynolds postea un emotivo mensaje tras el final del rodaje de Deadpool 3: ¿Cuándo se estrena la cinta?

Ryan Reynolds se puso nostálgico y emotivo en su cuenta de Instagram, con un sentimental posteo que confirma el final del rodaje de Deadpool 3.

No es para menos, el actor de 47 es el responsable de haber logrado el regreso de Hugh Jackman a su papel de Wolverine, uno de los icónicos personajes de los X-Men y de Marvel.

Deadpool 3 significará la incorporación de los dos personajes, y otros que aparezcan en la cinta, al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Por lo tanto, hay mucha importancia en la cinta que llegará a las salas de cine a mediados del 2024.

“El traje esconde sangre. También suda... Pero hoy, con el envoltorio de Deadpool, la mayoría son lágrimas. Unas gigantescas y eternas gracias al elenco y al equipo de nuestra película que lucharon contra viento, lluvia y huelgas. Gracias a Hugh Jackman (por volver) y gracias al liderazgo incondicional de Shawn Levy (director)”, escribió Ryan Reynolds en su cuenta de Instagram.

El mismo Hugh Jackman también acompañó con su mensaje en Instagram, que posteó con un video de la transformación en Wolverine: “¡Qué paseo! He amado cada minuto de hacer esta película. Bueno... no el entrenamiento o el pescado al vapor y verduras cuatro veces al día durante 6 meses sino el 93,2 % restante. Un agradecimiento colectivo a todo el elenco y el equipo. ¡Todos ustedes son ases! Si estás leyendo esto y crees que me refiero a ti, lo hago. Para dos de mis mejores amigos Ryan Reynolds y Shawn Levy literalmente no podría haber hecho esto sin ustedes.

Estreno de Deapool 3

Deadpool 3 es uno de los grandes estrenos para el cine de este 2024. La producción cinematográfica llegará a las pantallas a mediados de este año, específicamente el 26 de julio. Forma parte de la saga multiversal de Marvel Studios.