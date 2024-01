La contundente respuesta de Aura Cristina Geithner a un seguidor que le pidió encuerarse

Aura Cristina Geithner, además de ser una actriz y cantante exitosa, ha acaparado la atención mediática por su contenido sensual en redes sociales. En su galería de fotografías, la hermosa rubia siempre se muestra con ropa sexy, generando reacciones entusiastas entre sus miles de seguidores. Recientemente, un usuario malinterpretó su contenido y la artista no dudó en ponerlo en su sitio.

La recordada ‘Potra Zaina’ publicó varias imágenes en su cuenta personal de Instagram, en las que aparece muy sonriente, luciendo un atuendo íntimo, dejando al descubierto su bien cuidada figura, a sus 56 años.

La modelo publicó el extracto de una canción en la descripción de las fotos y los internautas no ocultaron su emoción al verla. Enseguida le lanzaron una lluvia de piropos.

“Que hermosa estás, siempre divina Aura Cristina”; “Eres mi sueño platónico desde mi adolescencia, te amo”; “Que afortunado es tu pareja de tenerte”; “Pasan los años y sigues igual de bella”, fueron parte de los elogios que recibió en su plataforma digital.

El comentario que molestó a Aura Crisina Geithner

La artista correspondió a algunos de los mensajes con emojis y cortas palabras de agradecimiento, pero uno de los comentarios no fue de su agrado. “Usted muestra más aquí en Instagram que en Onlyfans, por qué no se encuera toda para verla bien, así nos dejas es empezados”, escribió un intenauta.

Ante la opinión del seguidor, la actriz no dudó en reaccionar y fue muy contundente: “Porque mi Onlyfans no es desnudos y pornografía. Lo siento mucho”. Luego el mismo usuario replicó, mencionando que en otras oportunidades se había mostrado como Dios la trajo al mundo. “Pero usted una vez si se desnudó completa en Shoho, no sé por qué ahora le da pena en Onlyfans”, dijo el seguidor, pero en esta ocasión Aura Cristina se limitó a contestarle.