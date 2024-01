“Él hace lo que se le da la gana”: Luisa Fernanda W contó cuál sería su reacción frente a una infidelidad de Pipe

Luisa Fernanda y Pipe Bueno, aunque fueron una pareja inesperada, han demostrado que su amor ha transcendido muchos problemas, que siguen enamorados y superando los retos que la vida les pone. Pipe Bueno y Luisa tienen dos hijos, Máximo y Dómenic, en redes sociales comparten momentos de su experiencia con la crianza y de su vida como pareja, recientemente se comprometieron.

En redes sociales, le preguntaron como ha llevado su relación con el cantante música popular por los buenos comentarios y halagos de seguidoras que le hacen constantemente, la respuesta de Luisa dejó ver que ambos llevan una relación armónica y en donde existe plena confianza en ambos: “No tengo que manejar los fans, es extraño, pero él puede hacer lo que se le dé la gana con su vida y yo igual, en el buen sentido. No tengo que manejar nada porque así lo conocí, siempre he pensado que si hay que tener una relación y una familia, yo doy lo mejor de mí y no puedo estar con una persona que no me dé mi lugar. Le han sido infiel a muchas personas, si mi pareja decide fallarme es problema de él, yo sigo construyéndome como persona. Dolería, pero tengo una vida que me espera, mi vida jamás se va a basar en mis relaciones. Las mujeres tenemos muy buenos partidos, pero la pareja es una decisión de vida”.

Pipe Bueno y Luisa revelaron su deseo de tener una hija

para la Revista Vea contaron detalles de su futuro matrimonio y de los planes que tienen como pareja, pues revelaron que tienen pensado irse del país a México con el objetivo de expandir su música y sus proyectos; Pipe Bueno reveló que aunque por el momento están enfocados en su mudanza a México, han pensado casarse en el Rancho MX el exitoso restaurante del que son dueños y aunque no es una decisión oficial, desde ya planean que su boda sea de ensueño: “Sea lo que sea, será algo divino y especial. Yo me voy a encargar de que el traje de Pipe y mi vestido sean espectaculares y soñados. No me imagino con encaje ni con brillantes; no quiero algo tan tradicional, quiero algo diferente”.

Sobre sus otros planes a futuro, Pipe Bueno afirmó que en sus deseos está el agrandar a su familia con una niña, pero el embarazo debe ser algo planeado con mucha antelación y en un momento en el que Luisa esté completamente lista para volver a ser madre: “Quiero saber qué es tener una niña; sin embargo, quien se embaraza es la mujer, así que depende de Lu. Tenemos claro que sería por tratamiento, algo muy planificado”.