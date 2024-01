Diego Sáenz reveló lo que vive en la crisis de los 30 ¿Le ha pasado?

‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás al humorista Adrián Parada junto a las actrices Marianela González y Daniela Tapia en una final que ha sido más que polémica.

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos del estrés de tiempo en la despensa, los retos y en especial de las cocinas, y ese es el caso del décimo sexto eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y músico Diego Sáenz.

Recientemente el también presentador de ‘Reto 3X Desafío’ hizo un video en el que explicó cómo afronta la crisis de los 30. Y es que el también músico está próximo a cumplir años, por lo que decidió hacer una lista al respecto.

Diego Sáenz precisó que nunca ha tenido ningún temor a decir su edad y que la verdad no le importa. Agregó que cuando su papá murió él tenía 29 años, por lo que entonces llegó a los 30 pensando en eso.

“Eso me sirvió para que esa crisis de los 30 no llegara, pero uno después de ahí empieza a pensar mejor con quién sale y con quién no. A qué planes va o a qué planes no. Los guayabos empiezan a durar muchísimo más. Después de una fiesta uno ya al otro día está hecho nada, si toca trabajar así es tenaz, se quiere uno morir. Antes uno se empedaba, dormía media hora y para adelante para arriba, ya no” dijo Diego Sáenz.

Precisó además que las personas se vuelven más organizadas con la casa, sin embargo, indicó que no es el caso de todos. Así como la aparición de la llamada “bomba de humo” de esos en los que la persona se desaparece cuando ya se hastió de cualquier situación o lugar.

“Empieza uno a saber qué es lo que no quiere uno en la pareja. Por ejemplo, se vuelve uno como más de filtro, más selectivo, se vuelve uno más mañoso, y cada vez hay menos amigos” — Diego Saénz

Agregó que la lista puede ser interminable por lo que le consultó a su comunidad al respecto y yal como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones en las que avalan cada una de sus palabras y agregaron otras que desataron la risa.