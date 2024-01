“Algunos de los espectáculos más salvajes que he tenido han sido en Colombia”: Slash regresa a Colombia este 26 de enero

Slash, el guitarrista conocido por su icónica melena y sombrero de copa, ha dejado una marca indeleble en la historia del rock. Su destreza con la guitarra y sus extensos solos en vivo han marcado no solo a los seguidores de su música. Su estilo inconfundible y su contribución al sonido del hard rock lo consolidan como una figura emblemática en el género.

Este 2024 inicia fuertemente con los shows en vivo con Slash ft Myles Kennedy and The Conspirators este 26 de enero en el Teatro Royal Center de Bogotá. Para hablar un poco de dicho regreso al país, y de lo que ha sido su vida artística, Publimetro estuvo en entrevista con el estadounidense.

A lo largo de su carrera han existido diferentes cambios ¿Qué ha pasado con la identidad de Slash durante todos estos años de carrera artística?

Con un poco de humor puedo decir que no lo sé. He estado haciendo. He estado ocupado haciendo giras y grabando, haciendo lo que hago. Aunque no lo parezca, mi vida es un poco aburrida, así que no puedo decir que haya cambiado algo tan drásticamente como para mencionarlo. Solo haciendo música.

Slash ha sido un referente de la industria de la música, pero lo que más ha marcado su carrera ha sido la conexión con la guitarra brindando unos solos que han quedado en la memoria de muchos ¿Cómo sigue siendo esa conexión con el instrumento que te ha dado tantos logros?

Para ser honesto, el recibimiento del público cuando toco la guitarra es indescriptible incluso después de tantos años de estar en esto. Tengo una gran relación con mi guitarra, aunque a veces la conexión que tengo con ella no puede ser descrita con palabras terrenales. Me apasiona tocar la guitarra en general e intento hacerlo lo mejor posible.

Slash en Colombia Foto: Juan Pablo Pino

Hay un tema importante y es el rol de las mujeres dentro del género ¿Cómo ve el papel de las mujeres en el rock?

Eso es de las cosas que más disfruto. Me gusta mucho trabajar con mujeres a la hora de grabar y componer porque tienen un punto de vista muy diferente al de los hombres, y a veces es mucho más visceral y emocional. Es genial. Siempre voy a darle la bienvenida a las mujeres en una profesión y un género normalmente dominada por los hombres.

Es indiscutible que otros géneros se han apoderado no solo de los charts sino de la cultura popular ¿Por qué cree que las personas siguen queriendo escuchar a Slash y al rock en general?

No tengo ni la más remota idea. Hago lo que hago porque me encanta hacerlo, y creo que tal vez hay algunas personas que aprecian de dónde vengo y lo que he hecho. No hay mucha gente en este momento que haga lo mismo que yo, así que tal vez son los fans y todo ese tipo de actitud y las pequeñas cosas que me han hecho seguir vigente hasta ahora. Pero más allá de eso, no tengo una respuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Qué lo motiva a seguir haciendo giras alrededor del mundo?

Las giras son un gran vehículo para poder tocar en vivo por supuesto. Me encanta escribir canciones y me encanta grabar, pero en realidad todo es un medio para un fin, que es poder salir a tocar en directo. Me encantan las giras porque es donde puedo hacer lo que más me gusta y donde puedo ser realmente yo mismo y más libre.

¿ Cómo han logrado seguir tan unidos musical y personalmente con Tod, Myles y los demás integrantes de la banda después de todos estos años?

Hemos estado muy unidos desde que empezamos a trabajar juntos en 2010, y hemos mantenido una relación estupenda hasta ahora y seguimos haciéndolo. Supongo que el hecho de vernos como familia antes de vernos como simples compañeros de trabajo y de banda ha hecho que todo salga bien. Así que definitivamente es una gran relación profesional y una gran relación personal, y lo mejor es que funciona bien.

El contenido de sus redes sociales son un poco diferentes a otros artistas, en especial en Instagram ¿por qué lo maneja de esta forma tan particular?

Lo sé, puede llegar a ser un poco extraño, pero simplemente subo lo que me parecen geniales y divertidas. He tenido muchos problemas con Instagram por eso, a tal punto que me han querido cerrar la cuenta en diferentes ocasiones por eso, pero no les hago caso. Me gusta publicar cosas en Instagram, sobre todo desde que empecé a producir activamente películas de terror. Fue un gran vehículo para poner todo tipo de cosas basadas en el terror. Pero también con mis proyectos musicales e individuales.

Ha estado anteriormente en nuestro país, ¿Qué recuerdos en específico tienes del público colombiano y qué pueden esperar en el concierto de este 26 de enero?

Algunos de los espectáculos más salvajes que he tenido han sido en Colombia (risas), así que tengo muy buenos recuerdos. La energía y las personas son impresionantes, además que la comida es muy buena. Siempre me ha gustado venir a Colombia. Esta vez volver va a ser muy emocionante porque hace unos años que The Conspiranators no hacen giras internacionales. Hace unos cinco años, más o menos. Así que estamos muy emocionados por empezar, y tengo la sensación de que el público de Bogotá va a estar especialmente eufórico.