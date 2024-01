Ya se encuentra disponible ‘Secretos de PentHouse’ por A&E

La miniserie “SECRETOS DE PENTHOUSE”, que expone el universo dentro de la icónica revista Penthouse y la historia detrás del ascenso y caída de su creador y editor general Bob Guccione.

Luego del éxito de las series de la franquicia “Secretos” de A&E, la nueva producción de cuatro episodios “SECRETOS DE PENTHOUSE” revela la verdad sobre Bob Guccione, en su apogeo uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, que ganó millones con la creación de la revista Penthouse al enfrentarse a Playboy e impulsar el mundo de entretenimiento para adultos más lejos que nunca, y que murió en octubre de 2010 habiendo perdido toda su fortuna.

Con acceso al entorno de su familia y a quienes mejor lo conocieron, entre ellos trabajadores de Penthouse, ex ‘Pets’, abogados, periodistas y otros, muchos de los cuales nunca antes habían hablado, el especial de cuatro partes cuenta con entrevistas inéditas a Nina y Nick Guccione, hijos de Bob; Darren Winston y Nicole Sabatini, sobrinos de Bob; las Penthouse ‘Pets’ Janine Lindmulder, Jane Harvgrave, Sunny Leone, Sheila Kennedy, Cheryl Rixon, y Jenna Jameson; Earl Miller, fotógrafo de Penthouse; Gay Haubner, asistente de la presidente de Penthouse Kathy Keeton; Peter Bloch, editor de Penthouse (1973-2003); Mike Edison, escritor de Penthouse Letters; Leslie Jay-Gould, jefa de PR de Penthouse; Carla Gouriage, ejecutiva de publicidad en Penthouse; el abogado de Bob Jeffrey Daichman; Steve Belanger, del Departamento de Finanzas de Penthouse; el periodista de Rolling Stone que entrevistó a Bob John Colapinto; así como la abogada y activista Dorchen Leidholft, entre otros abogados y expertos.

“SECRETOS DE PENTHOUSE” busca desentrañar los secretos detrás del creador de una de las revistas más icónicas, y que sin dudas marcó la industria pornográfica que hoy está vigente, desde sus inicios a mediados de los 60 hasta la década del 2000. A través de un relato cronológico, con flashbacks que acompañan el análisis de cada acontecimiento en particular, se resaltan la necesidad de Guccione de edificar una dinastía, la manipulación y la coerción sexual, y las inversiones millonarias como piezas clave que permiten construir el rompecabezas para entender cómo el hombre que creó su propia fortuna murió sin un centavo.

“La revista de mi padre no era pornográfica, para nada, hasta el final, cuando se enloqueció y empezó a mostrar material pornográfico. Pero en los comienzos y por muchos años, habló de décadas enteras, solamente mostrábamos mujeres muy bellas desnudas y no hay nada malo con eso. Creo que después Penthouse y otras compañías se metieron más profundamente en la pornografía, lo cual no es un verdadero ejemplo de la sensualidad y del sexo. Lo hace “barato”, por así decir, y sí cosifica a las mujeres. Yo nunca apunté a eso. No hacíamos pornografía”, explicó el hijo de Bob.