Griselda: El surgimiento y la caída de una de las narcotraficantes más temidas del mundo

Griselda blanco fue una de las narcotraficantes más temidas de Colombia y Estados Unidos llegando a ser el temor de los capos más escuchados del país con una nueva propuesta audiovisual protagonizada por Sofía Vergara esta serie narra los momentos más controversiales de Griselda así como su caída en la ciudad de Medellín.

Para hablar un poco más en detalle de esta serie y de lo controversial que sigue siendo la creación de series de narcotráfico en Colombia, Publimetro estuvo en entrevista con Christian Tappan, Julieth Restrepo y Diego Trujillo, actores que llegaron a interpretar a las personas más cercanas de la vida de Griselda blanco.

Sus personajes fueron los más cercanos a Griselda en esta historia ¿Qué descubrieron en medio de esa investigación de sus personajes? ¿Algún hecho en particular algo que los haya puesto a pensar o a reflexionar sobre sus personajes?

Julieth Restrepo: Yo creo que es muy fácil juzgar a estos personajes, es muy fácil, decir que son malos o no está bien. Nunca los voy a justificar, pero creo que es más complejo que eso y creo que estos personajes están llenos de muchas decisiones.

Mi gran revelación fue ver que lo que ellos hacen impacta al resto y por eso es tan difícil este tema, porque aún así hoy 2024 seguimos hablando de esto y seguimos hablando por mucho tiempo en narcotráfico. Pero estos personajes cada uno en su micro mundo aparentemente termina impactando de una manera muy grande a todos, y si ves desde el primer capítulo hasta el final te vas a dar cuenta que algunos que ni siquiera se cruzaron con los que yo ni siquiera tal vez me crucé en el set de verdad impactaron la vida de mi personaje. Entonces es esa bola de nieve que va creciendo por las decisiones que vas tomando.

Cada uno de ustedes han venido haciendo series y películas por la misma línea de Griselda ¿Que hace especial a Griselda en comparación a sus trabajos anteriores?

Diego Trujillo: Para mí hay elementos fundamentales que la diferencian de muchos otros sin que eso quiere decir que los otros no hayan sido igualmente buenos. Yo defiendo que se hagan series de este tipo porque hablan de nuestra historia y la historia hay que contarla siempre, porque eso tiene una repercusión es muy importante en el desarrollo de la sociedad, pero en el caso de Griselda particularmente, hay una manera de presentar el personaje desde la humanidad no, no puede decir que toda la gente que quiere ser narcotraficante es mala porque es que no hay seres humanos malos o buenos, hay seres que por las circunstancias terminan haciendo o tomando decisiones equivocadas y eso es lo que sucede aquí aquí hay una mujer que quiere sacar adelante su familia que tiene todo el derecho de hacerlo y que escoge el camino polémico o equivocado equivocado, pero vemos el rasgo de humanidad de las personas en esta serie y eso es lo que la hace inmensamente valiosa.

Cada uno de ustedes han interpretado diferentes personajes, personalidades y diferentes maneras de ver la vida, ¿Cuál es ese aprendizaje que dejó específicamente en el personaje llegaron a interpretar?

Christian Tappan: Yo como persona no busco nunca que que un personaje me deje algo porque entonces dejaría interpretar muchos de los que he interpretado por el simple hecho de su condición social, de su forma de hablar, de su forma de pensar, de sus decisiones, de lo que hace o no. Pero el aprendizaje que deja un personaje como Arturo dentro del contexto de ficciónm es que en sus decisiones de acercarse a Griselda les deja un final bastante particular a todos. Entonces el aprendizaje de ellos pues no lo podríamos realmente saber, pero a mí el aprendizaje a mi persona como actor dentro del marco y Griselda es una experiencia en un país donde si bien había trabajado una vez no había estado tanto tiempo como estuve esta vez, me dejó el conocimiento de trabajar de en una serie de alta factura mejor volverme a acercar a personas que admiro y que respeto mucho su trabajo y que nos vimos en la misma situación nos vimos en la situación de estar en un país ajeno creando un personaje para una serie de estas dimensiones.

Me dejó estar con Andy Bize que para mí es uno de los mejores directores del mundo, y en esta serie se nota. Me dejó conocer a Sofía Vergara que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en los últimos años. Creo que sin desmeritar las otras series que he hecho esta es la serie más grande en concepto.

Hay otro tema que hay que hablar y es el manejo sobre las polémica de seguir creando series de narcotráfico en Colombia ¿Cómo lo manejan? sabiendo que hasta el ex Senador Roy Barreras se pronunció al respecto.

Julieth Restrepo: A mí me encanta ser parte de proyectos que abran conversaciones y hablar del tema y hay muchas opiniones y hay muchas cosas por decir porque de eso se trata yo no quiero hacer parte de proyectos donde ahí se quedó la conversación y nadie lo quiso tocar porque hay mucho más de eso y no deja de ser doloroso. Pero me parece que la manera en la que mejor podemos rendirle homenaje a las víctimas que hemos tenido con esta historia es hablando precisamente hablando del tema, confrontando estas historias mostrando las para no repetirlas y si las vamos a contar, contemos las bien, y si vamos a hablar de esto hablemos de verdad, porque siento que no podemos decir ‘vean Griselda y no hagan preguntas’. No, hagan preguntas, hablemos del tema y ahí es donde se pone buena la conversación.

Además, ser objetivos con el tema donde no solamente estamos mostrando la historia de Griselda de cómo surgió, sino también de cómo cayó. Aquí no estamos celebrando nada, sino mostrándoles qué pasa cuando se toman malas decisiones.

Christian Tappan: Lo importante es saber dónde es que se hace apología y creemos que en esta serie no es una serie que se le habla apología.

Diego Trujillo: Me parece que el senador también cae en un extremo, y es el extremo de romantizar y decir ‘mostremos lo lindo, lo bueno lo bello, porque es que también tenemos cosas lindas y buenas’ y claro, por supuesto, pero también tenemos malas y tenemos que contar las dos para que haya un equilibrio, porque eso es lo que somos los seres humanos en nuestra condición, somos seres ambiguos que tenemos cosas bellas y maravillosas como el arte por ejemplo, y tenemos cosas terribles. El país tiene cosas maravillosas como todos los países de Latinoamérica, pero tienen cosas pavorosas y hay que mostrar las dos, porque eso es la condición humana.