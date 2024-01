“No te hagas”, Arelys Henao sacó a flote el gesto que delataría la edad de Jorge Alfredo Vargas

La cantante de música popular, Arelys Henao sigue dando de qué hablar, no solo porque la segunda parte de su bionovela se encuentra al aire y recibe cientos de mensajes en sus redes sociales tras cada capítulo, sino que en medio de sus entrevistas deja ver cómo es su forma de ser y el buen humor que la caracteriza, por lo que incluso, hizo reír con su intervención y sus apuntes a Jorge Alfredo Vargas en Blu Radio.

Como la artista se encuentra con nuevos proyectos, no solo en televisión sino con lanzamientos musicales, Arelys sostuvo una conversación frente al micrófono de Blu Radio con su director, el también presentador de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas, con quien habló de la vida, de su carrera musical y de lo que ha representado para ella y para su familia el éxito de la novela basada en su vida.

En medio de la entrevista donde hacía parte Lorena Neira, imitadora de Henao con su personaje, ‘Aracelys’, el presentador realizó un gesto con sus gafas, por lo que Henao no perdió la oportunidad para en forma de broma, generar un comentario sobre la edad de Jorge Alfredo, puesto que la manera en la que lleva sus anteojos, según ella, revela un dato curioso que sus seguidores nunca evidencian en televisión.

“No te hagas el joven, no creas que no he visto cómo te pones las gafas, yo sé por qué te las pones ahí”, comentó la cantante cuando el director de Blu radio puso sus gafas en la punta de la nariz para poder ver correctamente.

El buen humor de Arelys no solo desató su risa sino la de los demás asistentes en la cabina de la emisora mientras lograba intimidar al periodista, quien sin pensarlo cambió rápidamente de tema para continuar con la entrevista y obtener más datos curiosos sobre la infancia de la artista y sus gustos menos conocidos.

