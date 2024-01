“Casi me muero”: Carolina Soto reveló el susto que vivió por descuido de su esposo en su lujoso apartamento

Carolina Soto es una periodista, presentadora, modelo y empresaria colombiana, quien alcanzó la fama en la industria del entretenimiento gracias a su carisma y espontaneidad, las cuales, precisamente, le permitieron llegar a ser parte de producciones como: ‘Estilo RCN’, ‘Acá Entre Nos’ y ‘Día a Día’ de Caracol televisión. Pero, más allá de su aparición en la televisión colombiana, la caleña se ha encargado de darse a conocer a través de las redes sociales, compartiendo diversos detalles de sus rutinas y por ende, su familia. Ahora, la presentadora reveló el susto que vivió por descuido de su esposo en su lujoso apartamento.

Soto, además de darse a conocer en la pantalla grande, también ha sabido aprovechar su amplia visibilidad para ser parte de diversas publicidades e incluso promocionar su propia marca. En medio de sus apariciones también hay tiempo para mostrar aquellas situaciones de su vida que se terminan saliendo de control y por ende, generando risas entre sus fans. Recientemente, la presentadora compartió un corto clip, en el que se encargó de mostrar que algunos lugares de su apartamento se encontraban completamente inundados, teniendo así que limpiar junto a su pareja.

Sin embargo, Soto indagó con sus seguidores sobre quién creerían que podría llegar a ser el “culpable”, en medio de una nueva aparición, quien resultó estando frente a la cámara fue Germán, su esposo, quien relató detalles de lo ocurrido: “Amor, llegué de la oficina, me entró una llamada, en ese momento me quería meter en agua con hielo y puse a llenar la tina. En el momento de la llamada me desconecté y se me pasó”.

Seguidamente, la caleña resaltó que escuchó un fuerte grito de su esposo, motivo por el cual salió corriendo, percatándose así de lo ocurrido: “El reguero tan impresionante”, resaltando que esto se dio en el armario de Carolina, pero a pesar de lo ocurrido, lo que hicieron fue recoger todo el agua desperdiciada para su darle un segundo uso en las diversas labores que tienen que realizar a diario: “para meterla en los baños, lavar los platos, regar las plantas”.

Finalmente, la presentadora resaltó que esto se trató de un descuido, ocasionando sorpresa, sobre todo por su ropa, la cual, según ella, resultó siendo la más perjudicada: “Casi me muero, yo”, agregó Soto con varias risas de por medio.