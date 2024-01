Así rompió el hielo: Jessi Uribe se sinceró y dio detalles de sus primeros acercamientos con Paola Jara

Jessi Uribe es un reconocido cantante de música popular que saltó a la fama luego de su participación en ‘A Otro Nivel’ y ‘La Voz’ reality en el que perteneció al equipo de Fanny Lu, el cantante saltó al estrellato luego de interpretar canciones como ‘Repítela’ y ‘Dulce Pecado’. En sus redes sociales, el cantante procura ser cercano con todos sus seguidores y les comenta toda su recorrido como artista y compositor; en esta ocasión compartió la historia sobre canciones que ha escrito para otros reconocidos cantantes de música popular.

Jessi comentó que desde 2016 escribe canciones y que en muchas ocasiones tocó las puertas de sus colegas como Jhon Alex Castaño, Francy, Jhonny Rivera y Paola Jara, que fue la segunda artista que grabó una de las canciones compuestas por Jessi, lo que puede decir que estos fueron los primeros acercamientos del matrimonio: “En el 2016 comencé a escribir y le envié canciones a muchos artistas, me dejaron en visto, pero los entiendo porque eran muchos mensajes. Francy fue la primera que me contestó y me grabó dos canciones, la segunda fue Pao”.

El cantante aprovechó las historias para hablar de una de las canciones que le envió a Jhon Alex Castaño y que fue una canción que le envió desde hace muchos años, por lo que el hecho de que Jhon grabara su composición lo tomó por sorpresa. Jessy le expresó a Jhon Alex toda su admiración, le agradeció por interpretar su canción de esa forma y lo felicitó por el arreglo musical que logró: “qué interpretación tan linda, es la canción más linda que le he escuchado en su forma de interpretar”. La canción se titula ‘Ni Una Lágrima’ y es un estilo muy diferente al que el público acostumbra en escuchar al cantante antioqueño.