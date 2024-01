Enfrente sus miedos, sin necesidad de comprarse un perro, como reza el adagio popular, con la obra El Exorcista

Para 1971, el fallecido escritor estadounidense William Peter Blatty, plasmó en papel una de las historias de terror que página tras página impedía al lector siquiera mantener un parpadeo continuo, no solo por la composición de la trama, también por la incertidumbre que daba el hecho de pensar que el demonio inmerso en las letras podría estar presente en su hogar.

Dos años después, el mundo conoció en el cine la representación vivida de Regan, la niña que los doctores creían enferma, pero que en realidad presentaba una alteración en su comportamiento y una sintomatología variada y extrema en su salud, producto del ente maligno que se apoderó de su cuerpo, luego de que jugase inocentemente con una tabla ouija que encontró en su armario.

Cinco décadas después, las tablas del Teatro Libre, en su sede ubicada en la localidad de Chapinero , en Bogotá, se cubrieron con el inquebrantable manto de la fe de los padres Lankaster y Karras, para recibir sobre su superficie la primera temporada de El Exorcista, montaje que recibió en 2023, a más de 12.000 personas, algunas de ellas con crucifijo en mano, y que para el año que acaba de iniciar decidió volver a trasladar la incertidumbre de Georgetown a la capital.

Antes de que se empiece a persignar o recitar rosario alguno, Walther Luengas, miembro del elenco de esta obra, nos explica las razones por las que los asientos carmesí del recinto ubicado en la Cl. 62 #9A- 65, estuvieron copados durante más de 30 funciones en su primera edición, sillas que, eso sí, no se reclinaron con normalidad debido a la expectativa e inquietud que genera cada acto:

“Este formato no lo trabajamos como una obra de terror, el género de terror aparece cuando nosotros trabajamos la tragedia global de la historia, la cual se ve representada en los dramas individuales de los personajes que se vuelven colectivos: el dolor de una madre con una hija enferma; la soledad de un tío que tiene problemas de alcoholismo; los problemas de un doctor pedófilo; un sacerdote que ha perdido su fe. Cuando unimos esto con los efectos de sonido, las luces y los efectos, encontramos una obra de terror”, manifestó.

“Lo que me parece lindo de este formato, es el toque cinematográfico que le estamos dando, aprovechando la tecnología, para este espectáculo es una maravilla, es magia. Puedes jugar con los susurros, con voces, en la intimidad, en el silencio; ese tema nos ha permitido tener una atmósfera del cine que aporta mucho en el teatro”, añadió.

¿Quiénes harán parte del elenco?

A Luengas se le sumarán sobre tarima una tropa de destacados y reconocidos actores como: Robinson Díaz, Juan Carlos Vargas, Ricardo Vesga, Alberto Barrero, Fabián Velandia, Andrés Castilblanco, Alanna de la Rosa, y Valentina Cotrino; quienes en esta temporada le darán la bienvenida a la talentosa actriz Tatiana Ariza.

“Aquí hay un nivel de competencia sana y de familiaridad, ya que todo el tiempo nos estamos apoyando para que las funciones sean lo mejor. Cuando la gente paga su boleta y viene, va a tener la seguridad de que nosotros estamos dando todo en escena, no nos guardamos nada. Esto no se ha visto en Colombia, y en el género de terror hay magia, acá tenemos algo muy interesante para que ustedes no solo vean, también se sumerjan en toda una experiencia teatral”.

Fueron las palabras de Vargas, que se escuchan casi benditas para aquel que no se le ha medido al observar está puesta en escena, realizada bajo la alianza entre la corporación La Tropa de Róbinson Díaz, Adriana Arango y su hijo Juan José con la compañía mexicana Cesper Producciones de César Perrín y la dirección en tablas del actor mexicano, Rafael Perrín, más conocido cómo El Maestro Del Terror.

Horarios y precio de la boletería

Puesto así el panorama, inicie el año venciendo sus miedos sin necesidad de comprarse un perro, como reza el apartado de un adagio popular, y vaya haciendo cita en su calendario, ya que El Exorcista está disponible desde el pasado 12 de enero, con funciones abiertas al público los días jueves, viernes y sábados a partir de las 8:00 p.m.

Tenga en cuenta que el aforo es limitado y que la boletería está distribuida en tres secciones: Platea con un precio de $85.000 pesos; Balcón $75.000 pesos; y Segundo Balcón $65.000. Cabe aclarar que los gritos y la erizada de piel vienen incluidos, la rezada posterior y el agua bendita, si lo considera necesario, va por cuenta suya querido lector.

